Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: 11.5 inç 2K ekran, 7250 mAh pil ve 6 hoparlör

Tam Boyutta Gör Honor, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle yeni bütçe dostu tabletini tanıttı. Honor Pad X8 Pro adı altında sunulan model 6.9 mm kalınlığında ve 495 gram ağırlığında ince metal bir gövdeyle geliyor. Cihazda 2K çözünürlük sunan 11.5 inç IPS ekran mevcut.

Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih 1 gün önce eklendi

Honor Pad X8 Pro %86 ekran-gövde oranı ile öne çıkıyor. Tablette kullanılan panelin 120 Hz yenileme hızı sağladığını belirtelim. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası da dahil olmak üzere çeşitli göz koruma teknolojilerine sahip.

6 hoparlörlü surround ses sistemi

Honor'un yeni tableti Qualcomm Snapdragon 685 yonga setiyle güçlendirildi. Buna 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın önünde ve arkasında 5 megapiksellik kameralar var. Pil kapasitesi 7250 mAh, şarj hızı ise 22.5 watt.

Tam Boyutta Gör Honor Pad X8 Pro, 6 hoparlörlü surround ses sistemi içeriyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5 desteği ve Bluetooth 5.1 mevcut. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 yüklü şekilde çıkan tablet üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Honor Pad X8 Pro Özellikleri

Ekran: 11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz

11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 7.250 mAh (22.5W hızlı şarj)

7.250 mAh (22.5W hızlı şarj) Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)

Android 13 (MagicOS 7.1) Boyutlar: 267.3 x 167.4 x 6.9 mm

267.3 x 167.4 x 6.9 mm Ağırlık: 495 gram

Tam Boyutta Gör

Honor Pad X8 Pro Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB depolama: 151 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 165 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 220 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı