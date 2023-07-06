Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: 11.5 inç 2K ekran, 7250 mAh pil ve 6 hoparlör

Honor Pad X8 Pro %86 ekran-gövde oranı ile öne çıkıyor. Tablette kullanılan panelin 120 Hz yenileme hızı sağladığını belirtelim. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası da dahil olmak üzere çeşitli göz koruma teknolojilerine sahip.
6 hoparlörlü surround ses sistemi
Honor'un yeni tableti Qualcomm Snapdragon 685 yonga setiyle güçlendirildi. Buna 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın önünde ve arkasında 5 megapiksellik kameralar var. Pil kapasitesi 7250 mAh, şarj hızı ise 22.5 watt.
Honor Pad X8 Pro Özellikleri
- Ekran: 11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- RAM: 4/6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 7.250 mAh (22.5W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
- Boyutlar: 267.3 x 167.4 x 6.9 mm
- Ağırlık: 495 gram
Honor Pad X8 Pro Fiyatı
- 4 GB RAM + 128 GB depolama: 151 dolar
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 165 dolar
- 8 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 220 dolar
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)