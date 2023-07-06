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    Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: 11.5 inç 2K ekran, 7250 mAh pil ve 6 hoparlör

    Çinli Honor markası tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Honor Pad X8 Pro isimli cihaz devasa pil, metal gövde ve 11,5 inçlik büyük bir ekranla geliyor.
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    Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle yeni bütçe dostu tabletini tanıttı. Honor Pad X8 Pro adı altında sunulan model 6.9 mm kalınlığında ve 495 gram ağırlığında ince metal bir gövdeyle geliyor. Cihazda 2K çözünürlük sunan 11.5 inç IPS ekran mevcut.

    Honor Pad X8 Pro %86 ekran-gövde oranı ile öne çıkıyor. Tablette kullanılan panelin 120 Hz yenileme hızı sağladığını belirtelim. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası da dahil olmak üzere çeşitli göz koruma teknolojilerine sahip.

    Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    6 hoparlörlü surround ses sistemi

    Honor'un yeni tableti Qualcomm Snapdragon 685 yonga setiyle güçlendirildi. Buna 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın önünde ve arkasında 5 megapiksellik kameralar var. Pil kapasitesi 7250 mAh, şarj hızı ise 22.5 watt.

    Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Pad X8 Pro, 6 hoparlörlü surround ses sistemi içeriyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5 desteği ve Bluetooth 5.1 mevcut. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 yüklü şekilde çıkan tablet üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

    Honor Pad X8 Pro Özellikleri

    • Ekran: 11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
    • RAM: 4/6/8 GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arka Kamera: 5 MP
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Pil: 7.250 mAh (22.5W hızlı şarj)
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
    • Boyutlar: 267.3 x 167.4 x 6.9 mm
    • Ağırlık: 495 gram

    Honor Pad X8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Pad X8 Pro Fiyatı

    • 4 GB RAM + 128 GB depolama: 151 dolar
    • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 165 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 220 dolar
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 32 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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