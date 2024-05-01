Apple, iPhone'ların alarmını susturan hatayı düzeltmek için çalışıyor

Tam Boyutta Gör iPhone alarmınız çalmıyorsa yalnız değilsiniz. Sosyal medya platformlarında kurdukları alarmın uyandırmadığından şikayet eden iPhone kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Apple, hatayı düzeltecek güncellemeyi ne zaman yayınlayacak belli değil ancak sorunun geçici bir çözümü var.

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iPhone alarm sessiz çalıyor geçici çözüm

Sorunun ne kadar yaygın olduğu belli değil. Yine de bunu yaşıyorsanız, birkaç ayarı kontrol etmenizde fayda var. Bunlardan biri; Ayarlar - Ses ve Dokunuş altında Zil Sesi ve Uyarılar ses düzeyinin yüksek olduğundan emin olmak. Bunun altında Düğmelerle Değiştir seçeneği açıksa alarmın sesini yanlışlıkla kısmak daha kolay oluyor, bunu kapatabilirsiniz. Diğeri, Ayarlar - Face ID ve Parola altında Dikkat Farkındalığı Özellikleri’ni kapatmak. Bu ayar, ekran kilitliyken bildirimleri genişletmeye izin verme gibi şeyleri yapıyor ancak aynı zamanda ekrana bakarken alarmın anında kapanmasına neden oluyor olabilir.

iPhone’larda alarmın çalmaması sorunu yeni değil; iOS 17.2 ve daha eski iOS sürümlerinde de bu sorun yaşanmıştı.

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iPhone alarm çalmıyor hatası sosyal medyanın gündeminde