Apple, iPhone'ların alarmını susturan hatayı düzeltmek için çalışıyor

iPhone alarm sessiz çalıyor geçici çözüm
Sorunun ne kadar yaygın olduğu belli değil. Yine de bunu yaşıyorsanız, birkaç ayarı kontrol etmenizde fayda var. Bunlardan biri; Ayarlar - Ses ve Dokunuş altında Zil Sesi ve Uyarılar ses düzeyinin yüksek olduğundan emin olmak. Bunun altında Düğmelerle Değiştir seçeneği açıksa alarmın sesini yanlışlıkla kısmak daha kolay oluyor, bunu kapatabilirsiniz. Diğeri, Ayarlar - Face ID ve Parola altında Dikkat Farkındalığı Özellikleri’ni kapatmak. Bu ayar, ekran kilitliyken bildirimleri genişletmeye izin verme gibi şeyleri yapıyor ancak aynı zamanda ekrana bakarken alarmın anında kapanmasına neden oluyor olabilir.
iPhone’larda alarmın çalmaması sorunu yeni değil; iOS 17.2 ve daha eski iOS sürümlerinde de bu sorun yaşanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.