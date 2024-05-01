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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone'ların alarmını susturan hatayı düzeltmek için çalışıyor

    Son zamanlarda iPhone'un alarmı çalmıyorsa yalnız değilsiniz; sizinle birlikte bu sorunu yaşayan birçok kullanıcı var. Apple, durumun farkında ve hatayı düzeltmek için çalışıyor.
    iphone alarm sessiz çalıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone alarmınız çalmıyorsa yalnız değilsiniz. Sosyal medya platformlarında kurdukları alarmın uyandırmadığından şikayet eden iPhone kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Apple, hatayı düzeltecek güncellemeyi ne zaman yayınlayacak belli değil ancak sorunun geçici bir çözümü var.

    iPhone alarm sessiz çalıyor geçici çözüm

    Sorunun ne kadar yaygın olduğu belli değil. Yine de bunu yaşıyorsanız, birkaç ayarı kontrol etmenizde fayda var. Bunlardan biri; Ayarlar - Ses ve Dokunuş altında Zil Sesi ve Uyarılar ses düzeyinin yüksek olduğundan emin olmak. Bunun altında Düğmelerle Değiştir seçeneği açıksa alarmın sesini yanlışlıkla kısmak daha kolay oluyor, bunu kapatabilirsiniz. Diğeri, Ayarlar - Face ID ve Parola altında Dikkat Farkındalığı Özellikleri’ni kapatmak. Bu ayar, ekran kilitliyken bildirimleri genişletmeye izin verme gibi şeyleri yapıyor ancak aynı zamanda ekrana bakarken alarmın anında kapanmasına neden oluyor olabilir.

    iPhone’larda alarmın çalmaması sorunu yeni değil; iOS 17.2 ve daha eski iOS sürümlerinde de bu sorun yaşanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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