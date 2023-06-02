HP, kurumsala yönelik yeni Color LaserJet serisi yazıcıları tanıttı

HP Ofis Baskı Donanımı Küresel Başkanı ve Genel Müdürü Xavier Garcia, yaptığı açıklamada “Color LaserJet 4000 serisi, küçük işletmelerin kolay, güvenilir ve profesyonel baskı ile üretkenliği en üst düzeye çıkarması için tasarlandı. Müşterilerimiz büyüdükçe, Color LaserJet Enterprise 5000/6000 üretkenliği ve ölçeği mümkün kılmaya hazır” ifadelerini kullandı.
HP, yeni TerraJet toner teknolojisini, baskı sırasında yüzde 27 daha az enerji gerektiren, plastikte yüzde 78'e kadar azalma sağlayan ve yüzde 20'ye kadar daha fazla yazdırılabilir renkle daha keskin ayrıntılar sunan gelişmiş bir toner olarak açıklıyor.
HP Color LaserJet 4200/4300
Yeni seri, HP Wolf Security ile birlikte gelirken aynı zamanda yüzde 25 daha yüksek baskı hızları sunuyor. Yazıcıları tek bir ekrandan görüntülemek, kontrol etmek ve yönetmek için hepsi bir arada bir yazıcı yönetim aracı olan HP Smart Admin Dashboard’a da sahip.
HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600
HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600'ün öne çıkan özellikleri arasında kağıt işleme, ADF, son işlem seçenekleri ve hız lisansı siparişine göre yapılandırma ile sektörde ilk kez özelleştirme yapabilme yer alıyor. Sektörün en hızlı A4 renkli laserjet hızlarıyla gelen yeni ürünler, bilgisayar olmadan vurgulama, redaksiyon ve işaretleme yapılmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda HP EveryPage with Reverse and Retry ile taranan belgelerde sorusuz dijitalleşme vadediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)