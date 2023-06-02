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    HP, kurumsala yönelik yeni Color LaserJet serisi yazıcıları tanıttı

    HP, geniş bir yelpazede işletmelere yönelik yeni nesil sürdürülebilir HP Color LaserJet 4200/4300, ve HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600 baskı çözümlerini duyurdu.
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    HP, kurumsala yönelik yeni Color LaserJet serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Baskı teknolojileri alanında öncü isimlerden olan HP, yeni nesil sürdürülebilir baskı çözümlerini tanıttı. Yeni baskı çözümleri özellikler işletmeler için tasarlanmış durumda. Firma, tüm yeni HP Color LaserJet serisi yazıcılarda yüzde 27'ye kadar daha az enerji kullanımı ve ambalajda yüzde 78'e kadar daha az plastik sağlayan yeni nesil sürdürülebilir tonerler kullanarak “sürdürülebilir” hedeflerini netleştiriyor.

    HP Ofis Baskı Donanımı Küresel Başkanı ve Genel Müdürü Xavier Garcia, yaptığı açıklamada “Color LaserJet 4000 serisi, küçük işletmelerin kolay, güvenilir ve profesyonel baskı ile üretkenliği en üst düzeye çıkarması için tasarlandı. Müşterilerimiz büyüdükçe, Color LaserJet Enterprise 5000/6000 üretkenliği ve ölçeği mümkün kılmaya hazır” ifadelerini kullandı.

    HP, yeni TerraJet toner teknolojisini, baskı sırasında yüzde 27 daha az enerji gerektiren, plastikte yüzde 78'e kadar azalma sağlayan ve yüzde 20'ye kadar daha fazla yazdırılabilir renkle daha keskin ayrıntılar sunan gelişmiş bir toner olarak açıklıyor.

    HP Color LaserJet 4200/4300

    HP, kurumsala yönelik yeni Color LaserJet serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni HP Color LaserJet 4200/4300, küçük işletme müşterilerinin yıllardır güvendiği LaserJet Pro serisini daha fazla verimlilik ve gelişmiş yönetilebilirlik ile geliştiriyor. Kompakt bir tasarımla sunulan 4200/4300 serisi, hızlı, iki taraflı renkli baskı ve tarama yetenekleriyle geliyor.

    Yeni seri, HP Wolf Security ile birlikte gelirken aynı zamanda yüzde 25 daha yüksek baskı hızları sunuyor. Yazıcıları tek bir ekrandan görüntülemek, kontrol etmek ve yönetmek için hepsi bir arada bir yazıcı yönetim aracı olan HP Smart Admin Dashboard’a da sahip.

    HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600

    HP, kurumsala yönelik yeni Color LaserJet serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Küçük işletmeler büyüdükçe ve baskı ihtiyaçları da daha karmaşık hale geliyor. HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600 serisi hem daha büyük iş yerleri hem de günümüzün hibrit ofisleri için tasarlanmış durumda. HP’ye göre yeni seri, ve A4 yazıcı maliyetine A3 fotokopi makinesinin üretkenliğini ve verimliliğini sunuyor.

    HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 ve X500/X600'ün öne çıkan özellikleri arasında kağıt işleme, ADF, son işlem seçenekleri ve hız lisansı siparişine göre yapılandırma ile sektörde ilk kez özelleştirme yapabilme yer alıyor. Sektörün en hızlı A4 renkli laserjet hızlarıyla gelen yeni ürünler, bilgisayar olmadan vurgulama, redaksiyon ve işaretleme yapılmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda HP EveryPage with Reverse and Retry ile taranan belgelerde sorusuz dijitalleşme vadediliyor.

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