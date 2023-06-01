ADATA, 14. nesil Intel işlemciler için ilk DDR5 bellekleri sergiledi

Tam Boyutta Gör Computex 2023, son sürat devam ederken ADATA, yeni ürünlerini ziyaretçilere sergilemeye devam ediyor. Firmanın stantları arasında ise bir DDR5 bellek kiti oldukça dikkat çekti. Zira ADATA, ürün açıklamasında belleklerin 14. nesil Intel işlemcileri desteklediğini belirtiyor.

ADATA'dan 14. Nesil Core işlemcilere atıf

Tam Boyutta Gör Şu anda piyasada bulunan tüm DDR5 bellek kitleri, Intel'in bir sonraki işlemci ailesiyle birlikte elbette çalışacak ancak gelecek serinin varsayılan olarak ne tür bir bellek hızını destekleyebileceğini henüz bilmiyoruz. ADATA’nın 6400 CKD DIMM kitlerinin özellik broşüründe 14. Nesil Core serisine atıf yapıldığını görüyoruz. Computex fuarında anakart üreticileri tarafından dile getirildiği üzere, Intel’in 14. Nesil Core serisi büyük olasılıkla Raptor Lake yenilemesi olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla ADATA’nın da gösterdiği üzere yeni nesil esas olarak CPU ve bellek hızlarına odaklanacak gibi duruyor.

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"Alder Lake" kod adlı birinci nesil LGA1700 platformu, DDR5-4800 bellek desteğiyle piyasaya çıktı. Uyumlu anakartlarda daha yüksek bellek hızları elde edilebiliyordu ancak resmi olarak 4800 MT/s bu neslin desteklediği JEDEC standardıydı. 13. Nesil Core "Raptor Lake" ile birlikte bu hız 5600 MT/s'ye yükseltildi.

Şu anda Raptor Lake Refresh için herhangi bir bellek desteği hakkında herhangi bir sızıntı yok ancak ADATA, 6400 CKD DIMM belleklerinin 14. Nesil tarafından 1.1 voltajlarla desteklendiğini gösteriyor. ADATA'nın en temel bellek DIMM modülünün yeni nesline baktığımızı düşünürsek, DDR5-6400 yeni varsayılan hız olabilir.

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