ADATA, 14. nesil Intel işlemciler için ilk DDR5 bellekleri sergiledi

"Alder Lake" kod adlı birinci nesil LGA1700 platformu, DDR5-4800 bellek desteğiyle piyasaya çıktı. Uyumlu anakartlarda daha yüksek bellek hızları elde edilebiliyordu ancak resmi olarak 4800 MT/s bu neslin desteklediği JEDEC standardıydı. 13. Nesil Core "Raptor Lake" ile birlikte bu hız 5600 MT/s'ye yükseltildi.
Şu anda Raptor Lake Refresh için herhangi bir bellek desteği hakkında herhangi bir sızıntı yok ancak ADATA, 6400 CKD DIMM belleklerinin 14. Nesil tarafından 1.1 voltajlarla desteklendiğini gösteriyor. ADATA'nın en temel bellek DIMM modülünün yeni nesline baktığımızı düşünürsek, DDR5-6400 yeni varsayılan hız olabilir.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)