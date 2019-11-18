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    HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi

    Silikon vadisinin en eski şirketlerinden biri olan HP, yönetim kurulunun aldığı kararla Xerox'un satın alma teklifine olumsuz cevap verdi. Şimdi, gözler Xerox'un yapacağı hamleye kilitlendi.
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    Gökhan G.
    Editör
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    HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi
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    HP’nin yönetim kurulu, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebini oy birliğiyle reddettiğini duyurdu. Pazar günü yapılan açıklamada, HP’nin Xerox çatısı altına girmesi durumunda şirketin hissedarlarının bundan olumsuz etkileneceği ve HP’nin marka değerinin düşeceği ifade edildi.

    Xerox, 17 Kasım 2019’da Hp’ye bir teklif götürmüş ve şirketin her bir hissesi için 22 dolar teklif etmişti. Söz konusu teklif, %77 oranında nakit para ve %23’lük hisse senedi olarak veya her bir HP hissesi için 17 dolar ve 0.137 Xerox hissesi şeklinde sunulmuştu.

    HP yönetim kurulu, ret gerekçeleri kapsamında yaptığı açıklamalarda, “Xerox’un bahsi geçen anlaşmayı hayata geçirip geçiremeyeceği hususunda ciddi soru işaretlerine sahibiz. Şirketin artan borç yüküyle beraber, HP’nin borçlarını da yüklenmesi halinde bu işin altından nasıl kalkacağı da benzer şekilde net bir biçimde açıklığa kavuşturulması gereken bir konu.” ifadeleri kullanılmış

    Anlaşmayı, Xerox şirketinde %10.6 hissesi bulunan ve son dönemde 1.2 milyar dolarlık HP hissesi alan yatırımcı Carl Icahn’nın gündeme getirdiği söyleniyor. Icahn’a göre iki taraf hissedarları için en iyi çözüm şirketlerin birleşmesinde yatıyor.

    HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi
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    HP’nin bugünkü piyasaya değeri 29 milyar dolar olarak gösteriliyor. Bu rakam ise Xerox’un değerinin üç katından fazla. Şirket, Ekim ayında yaptığı açıklamalarda 2022 yılına kadar 9.000 çalışanının işine son vereceğini duyurmuş ve bu hamleden yıllık 1 milyar dolar tasarruf beklediğini belirtmişti. Şirkette gidişatın çok da parlak olmadığı düşünüldüğünde ileriki dönemde ne gibi hamleler yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için Donanımhaber.com’u  takip etmeye devam edin.  



    https://www.cnbc.com/2019/11/17/hp-board-unanimously-rejects-xeroxs-bid-to-acquire-the-company.html Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 4 gün
    cloud'un ve ml'in patlamaya basladigi gunumuzde dunyanin en buyuk cloud sirketlerinden olan ayni zamanda yine dunyanin en guclu superbilgisayarlarina sahip sirkete çöp diyip 10 yila batar demek bizim atletle ekran karsisinda elestiri yapan dombili kullanicilara mahsus sanirim :(

    sorsak hepsi sirketlerde önemli pozisyonlarda anlat anlat bitmez akdksjfjsjfjjd

    kullandiklari cihazda isikli hp logosu olmayinca sirket dandik zannetmeleri yok mu bir de :D
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    Bloodin 4 gün
    Çok ilginçtir ki HP'nin özellikle dizüstü cihazları oldukça iyiler, alt seviye cihazlarında bile metal ve ince kasa kullanımına denk geliniyor, özellikle HP 15-CS ve AMD karşılığı olan 15-CW serisi modeller oldukça iyi özelliklere sahipler ve çok serin çalışıyorlar ama HP ısınır önyargısı malesef kalkmayacak şekilde oturmuş durumda, oysa ki o kendi kendini yakan 10 yıl önceki efsanevi(!) DV6 serisinden sonra ısınma problemi yaşayan HP cihaz olmadı desek yeri...
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    TITAN 4 gün
    ikiside bir birinden çöp firmalar
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    interwap 4 gün
    5-10 yıl sonra HP ya ölü fiyata satılacak yada HP Xerox'u satın alacak.
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