HP Touchsmart 600 artık daha güçlü

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, en popüler hepsi bir arada bilgisayarı Touchsmart 600 serisinde güç güncellemesine gitti.

Dokunmatik 23" inç boyutlarında Full HD panele sahip olan Touchsmart 600 Quad güncellemeyle birlikte bundan böyle gücünü Core 2 Duo işlemcilerinin yerine 1.6GHz yada 1.73GHz'lik Core i7 işlemcilerinden alacak ve üzerinde entegre Nvidia GT210 çözümü yerine harici Nvidia GT230 bulunacak.

1.6GHz Core i7, 6GB Ram, 1TB sabit disk ve DVD sürücüsüne sahip olan modeli 1699 dolardan başlayan Touchsmart 600 Quad'da kullanıcıların isteğine bağlı olarak daha güçlü işlemci, yüksek kapasiteli bellek ve depolama alanıyla Blu-Ray okuyucusu kullanılabiliyor.