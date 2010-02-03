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HP Touchsmart 600 artık daha güçlü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,4b
1
10
Diğer
Shady
Haber Editörü
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HP Touchsmart 600 artık daha güçlü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, en popüler hepsi bir arada bilgisayarı Touchsmart 600 serisinde güç güncellemesine gitti.

Dokunmatik 23" inç boyutlarında Full HD panele sahip olan Touchsmart 600 Quad güncellemeyle birlikte bundan böyle gücünü Core 2 Duo işlemcilerinin yerine 1.6GHz yada 1.73GHz'lik Core i7 işlemcilerinden alacak ve üzerinde entegre Nvidia GT210 çözümü yerine harici Nvidia GT230 bulunacak.

1.6GHz Core i7, 6GB Ram, 1TB sabit disk ve DVD sürücüsüne sahip olan modeli 1699 dolardan başlayan Touchsmart 600 Quad'da kullanıcıların isteğine bağlı olarak daha güçlü işlemci, yüksek kapasiteli bellek ve depolama alanıyla Blu-Ray okuyucusu kullanılabiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
türkiyeye ne zman gelecek acaba sabırsızlıkla beklıyoruz.
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zerocool16 9 yıl
beylerselamlar ayrıca bılgıler ıcın tesekkurler acaba bu ürünü nerde bulabılırım (quad serısısını)heryerde aradım ama bulamadım yardım edersenız senıvırım tesekkurler
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osmanak 9 yıl
bizde bugün electra world de bahsedilen eski serisi core 2 duo lu halini inceledik fena değildi 2249 tl fiatıda cazip geldi ama alıpda kullanan varmı artı bahsedilen yeni hali piyasaya çıktımı?
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1mpossible 9 yıl
isterse ekranda interaktif bi klavyede kullanabiliyormuyuz acaba yani ben klavye olmadanda yazı yazabilecekmiyim..
Söylemeden geçemeyecegim gerçektende şimdiye kadar gördügüm tasarımların arasında en şık tasarım bu diyebbilirim
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StubB 9 yıl
Heralde Bunu geliştirmişler vatan bilgisayarda gördüm kurcaladım çok hoşuma gitmişti bu cihaz =) Paintte dokunarak bir şeyler yapmayı denemiştik ^_^

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mertcan. 9 yıl
Biraz pahalı olabilir alışıldık bilgisayarlara göre ama bu tasarıma ve boyuta göre bence gayet iyi.Eğer bu tarz bir ürüne ihtiyacım olsa düşünmeden alabilirdim.Gelişen dizüstü teknolojileri panel bilgisayarlara da yansıyor ve teknoloji giderek küçülüyor , bu da gerçekten insanlık adına büyük fayda sağlıyor bence.
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zerocontrol 9 yıl
ÇOk hoşuma gidiyor bu cihaz ama biraz pahalı
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