HP, webOS platformu için Android'e veda ediyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da tanıttığı eStation isimli çok fonksiyonlu yeni yazıcısında, Android işletim sistemli tablet bilgisayar kullanan HP, gelecek planlarında ise Android'e yer vermeyi düşünmüyor. Geliştirdiği webOS platformu için Palm'i satan alan HP, farklı segmentlerde sunacağı yeni nesil ürünlerini webOS üzerine inşa ediyor.

HP'nin webOS yazılım geliştirme çalışmaları ve webOS tabanlı ürünlerinden sorumlu yöneticisi Jon Rubinstein (eski Palm CEO'su) Financial Times'a verdiği röportajında, kod adı Hurricane olan webOS tabanlı tablet bilgisayar için herşeyin yolunda gittiğini söylerken HP, Windows tabanlı tabletini de yakında satışa sunmanın hazırlıklarını da yapıyor.

Tablet bilgisayarlarla birlikte HP, webOS platformunu yeni nesil akıllı telefonlarında da kullanmayı planlıyor. Şu an 2.0 sürümü geliştirilmekte olan yazılım platformu ile çok sayıda yeni özellik, geliştirilmiş kullanıcı ara birimi ve farklı cihazlar için daha esnek kullanım olanaklarının sunulması planlanıyor.