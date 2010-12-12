HP'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Compaq Presario CQ62-209wm

HP düşük maliyetli dizüstü bilgisayar modellerine bir yenisini daha ekledi. Compaq Presario serisi altında hazırladığı CQ62-209wm model isimli yeni dizüstü bilgisayarını yurt dışında kullanıma sunan firma, bu modelinde AMD platformunu tercih ederken, işlemci tericihini 2.1GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon II X2 P320'den yana kullanıyor.

15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda, ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4250 çözümüne yer veriliyor. 3D hızlandırma yeteneği de sunan ekran kartının, sistem için en büyük artısı olarak, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği getirmesi gösterilebilir.

3GB DDR3 bellek ve 250GB sabit disk ile donatılan sistemde, optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer veriliyor. 802.11n WiFi desteği sunan CQ62-209wm, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile geliyor. Compaq Presario CQ62-209wm, Walmart tarafından 398 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.