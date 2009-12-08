HP'den düşük fiyatlı netbook'lar gelebilir

Haber Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP'nin 2010 yılı içinde uygun fiyatlı netbooklarla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Uzakdoğu'nun günlük bilişim gazetesi Digitimes, Çin'li Commercial Times'a dayandırdığı haberinde HP'nin uzakdoğudaki iş ortaklarından Flextronics'e 45 dolardan 2 milyon netbook siparişi verdiğini açıkladı. Pazardaki netbook üreticilere ödenen ücretin ortalama 70 dolar olduğu düşünüldüğünde, HP'nin 2010 yılı içersinde düşük fiyatlı netbooklarla pazar payını arttırması muhtemel görünüyor.
http://www.digitimes.com/news/a20091207PB201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye pazarında satış fiyatı 500 dolar.
Cebimizden çıkan para kime nereye gidiyor ve bize geri dönüyor mu acaba.