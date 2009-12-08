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HP'den düşük fiyatlı netbook'lar gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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HP'den düşük fiyatlı netbook'lar gelebilir
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP'nin 2010 yılı içinde uygun fiyatlı netbooklarla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Uzakdoğu'nun günlük bilişim gazetesi Digitimes, Çin'li Commercial Times'a dayandırdığı haberinde HP'nin uzakdoğudaki iş ortaklarından Flextronics'e 45 dolardan 2 milyon netbook siparişi verdiğini açıkladı. Pazardaki netbook üreticilere ödenen ücretin ortalama 70 dolar olduğu düşünüldüğünde, HP'nin 2010 yılı içersinde düşük fiyatlı netbooklarla pazar payını arttırması muhtemel görünüyor.


http://www.digitimes.com/news/a20091207PB201.html Yorum Yaz
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drxx 9 yıl
arkadaşlar o fiyat işlemci fiyatıdır...
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yc#1 9 yıl
Sanırım o para fason üretim için firmaya ödenen para. Parça maliyeti değil.
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yc#1 9 yıl
Netbooklardan aldığı gazla Acer'ın satış grafiği giderek yükseliyor. O bakımdan HP'nin bu kararı gayet yerinde. Umarım kaliteden taviz vermezler.
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Yazılımcı Online 9 yıl
maliyet 45 dolar.

Türkiye pazarında satış fiyatı 500 dolar.

Cebimizden çıkan para kime nereye gidiyor ve bize geri dönüyor mu acaba.
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resler 9 yıl
Donanım üreticisi karın tokluğuna çalışıyor. Parayı pazarlamacı götürüyor.
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halix 9 yıl
nasil zengin olduklari belli :) yurtdisi son kullanaci satis fiyatindan alsak oda yeter bize :D ama nerde. kdv otv yok dolar cikti yok kriz var yok gumruk yok bilmem ne derken utanmasalar neredeyse urunleri 7000$ dan satacaklar. hos tabi tenezzul edip turkiyeye getirme zahmetinde bulunurlarsa urunleri. sadece hp icin degil tabi tum urunler icin gecerli bu.
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yelkowan 9 yıl
Nasıl yani 45$ maliyet 70$ maliyet?
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zbozlak 9 yıl
Maliyeti 70 usd derken????
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