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HP'den tasarım odaklı ve 13.3" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den tasarım odaklı ve 13.3
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Global bilgisayar pazarına yön veren lider isimlerden HP, ev kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı 13.3" ekranlı ilk dizüstü bilgisayarının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Apple ve Sony'nin aynı boyuttaki MacBook ve VAIO modellerini hedef seçen HP'nin yeni ve özel modeli, tasarımıyla yankı uyandıracak gibi görünüyor.

Tuş takımını da kapsayan bronz kaplamasıyla adeta "fark edilme" garantisi veren dv3500t kod adlı yeni model, tasarımının yanında performansıyla da iddialı olmayı hedefliyor. Daha uzun pil ömrü için LED-backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar Intel platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan Core 2 Duo serisi mobil işlemci ile geliyor.

Grafik operasyonlarına 512MB bellekli GeForce 9300M GS'nin baktığı HP dv3500t ayrıca 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. 160GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcı ile donatılan sistem 802.11n Wi-Fi desteğine de sahip. Konfigüre edilebilir teknik alt yapısı ile kullanıcılara bütçeleri doğrultusunda sistem sahibi olma fırsatı da tanıyan HP'nin yeni modeli yurt dışında 1000$'lık başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

HP'den tasarım odaklı ve 13.3
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visceroid 11 yıl
Çok hoş görünüyor. Haber için tşkler....
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