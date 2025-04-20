Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Nissan Juke, 2026'da geliyor: İşte muhtemel tasarımı

    Nissan, tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkacak yeni nesil Juke üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kompakt SUV, Renault'nun yeniden doğan Twingo modeliyle aynı altyapıyı paylaşacak.

    Elektrikli Nissan Juke, 2026'da geliyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Nissan, sevilen kompakt SUV modeli Juke'u tamamen elektrikli olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre araç, Renault'nun yeniden doğan Twingo modelinin altyapısını ve bazı temel bileşenlerini kullanacak. Yeni nesil Juke'un, Renault ile ortak geliştirilen AmpR Small platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

    İngiliz Auto Express portalı, otomobilin muhtemel tasarımını gözler önüne seren birkaç görsel paylaştı. Görünüşe bakılırsa elektrikli Juke klasik SUV hatlarını koruyacak. Özellikle yatay formlu ön tasarım ve sıra dışı LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka kısımda ise kaslı duruş, çift parçalı stop lambaları ve özgün tampon tasarımı göze çarpan detaylar olarak sıralanabilir.

    Aracın çıkıntılı plastik çamurluk ve marşpiyel kaplamaları göze çarpıyor. Aerodinamik verimliliği ve fütüristik görünümü bir araya getiren özel tasarım jantlar ise aracın çevik ve dinamik görünümünü destekleyecek. Yeni nesil Juke'un yaklaşık 3.75 metre uzunluğunda olması, aks mesafesinin ise 2.5 metre civarında olması bekleniyor.

    Elektrikli Nissan Juke, 2026'da geliyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Juke'un menzili kaç olacak?

    Aracın kalbinde lityum-demir-fosfat (LFP) batarya yer alacak. İlk olarak Çinli BYD tarafından elektrikli araçlarda kullanılan bu batarya tipi kobalt içermemesi sayesinde daha uygun fiyatlı. Ancak enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için, menzil konusunda bazı dezavantajları var. Bu durum, yeni Juke'un menziline de yansıyacak. Şu anki tahminler tek şarjla yaklaşık 320 kilometre yol yapabileceği yönünde.

    Aracın motor gücüyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Nissan'ın hedefi yeni Juke'u uygun fiyatlı ve kompakt bir elektrikli SUV olarak konumlandırmak. Tahminlere göre başlangıç fiyatı 20 bin sterlinin (yaklaşık 23.300 euro) altında olacak. Merakla beklenen aracın 2026 yılının sonlarında resmi olarak tanıtılacağı bildiriliyor. Bakalım yeni Juke, elektrikli SUV segmentinde iddialı bir oyuncu olmayı başarabilecek mi?

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iyon kaplama nedir panelvan aracı minibüse çevirme maliyeti yıllar sonra ameliyat yerinin ağrıması fiat fiorino otomatik vites sorunları bios ekranından nasıl çıkılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum