Elektrikli Nissan Juke, 2026'da geliyor: İşte muhtemel tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, sevilen kompakt SUV modeli Juke'u tamamen elektrikli olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre araç, Renault'nun yeniden doğan Twingo modelinin altyapısını ve bazı temel bileşenlerini kullanacak. Yeni nesil Juke'un, Renault ile ortak geliştirilen AmpR Small platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

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İngiliz Auto Express portalı, otomobilin muhtemel tasarımını gözler önüne seren birkaç görsel paylaştı. Görünüşe bakılırsa elektrikli Juke klasik SUV hatlarını koruyacak. Özellikle yatay formlu ön tasarım ve sıra dışı LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka kısımda ise kaslı duruş, çift parçalı stop lambaları ve özgün tampon tasarımı göze çarpan detaylar olarak sıralanabilir.

Aracın çıkıntılı plastik çamurluk ve marşpiyel kaplamaları göze çarpıyor. Aerodinamik verimliliği ve fütüristik görünümü bir araya getiren özel tasarım jantlar ise aracın çevik ve dinamik görünümünü destekleyecek. Yeni nesil Juke'un yaklaşık 3.75 metre uzunluğunda olması, aks mesafesinin ise 2.5 metre civarında olması bekleniyor.

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Elektrikli Juke'un menzili kaç olacak?

Aracın kalbinde lityum-demir-fosfat (LFP) batarya yer alacak. İlk olarak Çinli BYD tarafından elektrikli araçlarda kullanılan bu batarya tipi kobalt içermemesi sayesinde daha uygun fiyatlı. Ancak enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için, menzil konusunda bazı dezavantajları var. Bu durum, yeni Juke'un menziline de yansıyacak. Şu anki tahminler tek şarjla yaklaşık 320 kilometre yol yapabileceği yönünde.

Aracın motor gücüyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Nissan'ın hedefi yeni Juke'u uygun fiyatlı ve kompakt bir elektrikli SUV olarak konumlandırmak. Tahminlere göre başlangıç fiyatı 20 bin sterlinin (yaklaşık 23.300 euro) altında olacak. Merakla beklenen aracın 2026 yılının sonlarında resmi olarak tanıtılacağı bildiriliyor. Bakalım yeni Juke, elektrikli SUV segmentinde iddialı bir oyuncu olmayı başarabilecek mi?

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Elektrikli Nissan Juke, 2026'da geliyor: İşte muhtemel tasarımı