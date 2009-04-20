HP'nin oyuncu bilgisayarı Firebird 802 artık 500$ daha ucuz

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin sene başında duyurduğu, Voodoo PC genleri taşıyan oyuncu sistemi Firebird 802'de fiyat indirimine gidildiği belirtiliyor. Kompakt boyutlardaki şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran ve oturma odasına çoklu ortam uygulamalarının yanı sıra oyunlarda da yüksek performans sergileyecek bir sistem almak isteyen kullanıcıların hedeflendiği sistemde 500$'lık fiyat indirimine gidildiği ve sistemin orjinal fiyat olan 1799$ yerine 1299$'dan satıldığı belirtiliyor.

Mevcut ekonomik iklime ayak uydurmak ve sistemi daha çekici bir hale getirmek için HP tarafından yapılan 150$'lık indirime ek olarak 350$'lık rebate programı ile birlikte Firebird 802 oyuncu bilgisayarı 1299$ seviyesinden satın alınabiliyor. Intel platformunu temel alan ve 2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 işlemcisiyle gelen sistemde, 4GB bellek, 500GB sabit disk, GeForce 9800S SLI, 350 Watt'lık harici güç kaynağı ve Windows Vista Home Premium 64bit işletim sistemi gibi detaylar bulunuyor.