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HP'nin oyuncu bilgisayarı Firebird 802 artık 500$ daha ucuz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'nin oyuncu bilgisayarı Firebird 802 artık 500$ daha ucuz
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin sene başında duyurduğu, Voodoo PC genleri taşıyan oyuncu sistemi Firebird 802'de fiyat indirimine gidildiği belirtiliyor. Kompakt boyutlardaki şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran ve oturma odasına çoklu ortam uygulamalarının yanı sıra oyunlarda da yüksek performans sergileyecek bir sistem almak isteyen kullanıcıların hedeflendiği sistemde 500$'lık fiyat indirimine gidildiği ve sistemin orjinal fiyat olan 1799$ yerine 1299$'dan satıldığı belirtiliyor.

Mevcut ekonomik iklime ayak uydurmak ve sistemi daha çekici bir hale getirmek için HP tarafından yapılan 150$'lık indirime ek olarak 350$'lık rebate programı ile birlikte Firebird 802 oyuncu bilgisayarı 1299$ seviyesinden satın alınabiliyor. Intel platformunu temel alan ve 2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 işlemcisiyle gelen sistemde, 4GB bellek, 500GB sabit disk, GeForce 9800S SLI, 350 Watt'lık harici güç kaynağı ve Windows Vista Home Premium 64bit işletim sistemi gibi detaylar bulunuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Bu adamlar ne kadar kâr ediyorlarda bir anda bu kadar indirim yapabiliyorlar yahu !
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gordon01 10 yıl
nettop bilgisayarlar gibi
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memanet 10 yıl
bilgisayardan anlamayan insanlara kaptırıyolar böyle sistemleri o paraya çok daha iyi bir oyun sistemi toplanır
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Applejack 10 yıl
Ekran kartı sli guç kaynağı 350w arada bir gelişki yok mu?

GeForce 9800S SLI

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yc#1 10 yıl
Sistem sıradan bir masaüstüne kıyasla oldukça küçük boyutlarda (DVD slot girişinden anlayabilirsiniz) ve kullanılan ekran kartları da mobil tabanlı oldukları için güç tüketimleri düşük.
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01Mrt 10 yıl
çok fazla indirim olmuş yarısını geri alsınlar... toplamda fiyat çok çok fazla... :)
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husNUKE 10 yıl
Ekran kartı sli guç kaynağı 350w arada bir gelişki yok mu?
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daysleeperxp 10 yıl
tatlımış
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bigdede 10 yıl
bence hiç gereksiz bir sistem ve bu parayada çokkkkkk pahalı
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teutara 10 yıl
gerçekten çok şık..
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LEON-X 10 yıl
1.300$'a çok daha performanslı sistem toplanır...

Teşekkürler haber için
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