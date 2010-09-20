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HTC, Android tabanlı tablet bilgisayarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacak

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın, komponent üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre HTC, Android tabanlı yeni tablet bilgisayarının üretim siparişlerini Pegatron'a verdi. Sunacağı tablet bilgisayar modelleriyle dünyanın en büyük dört dizüstü bilgisayar üreticisinden biri olmak isteyen HTC, ortaya atılan bilgilere göre yeni tabletinde donanım alt yapısı olarak Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacak.

Android 3.0 işletim sistemini kullanması beklenen tablet bilgisayar, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak. Depolama sürücüsü olarak 32GB kapasiteli SSD kullanması ve 2GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen cihazın diğer özellikler arasında WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer verileceği ve Tegra 2 platformuyla gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunulacağı bildiriliyor.

Özellikle çoklu ortam yetenekleri açısıdan iPad'den daha güçlü olacağı iddia edilen tablet bilgisayarın Android Market ile birlikte Chrome Web uygulamalarına erişim desteği sunması da bekleniyor. Hazırladığı akıllı telefonlar sayesinde telekom operatörleriyle yakın ilişkilere sahip olan HTC'nin, sahip olduğu bu avantaj sayesinde, tablet bilgisayar pazarına adım atan diğer notebook üreticilerinden daha başarılı olabileceği öne sürülüyor.

Tahmini fiyatı 790 dolar olarak hesaplanan yeni tablet ile üretim kapasitesini hızlı bir şekilde arttırması beklenen Pegatron firmasının, iPad'in en güçlü rakibi olacağı düşünülen HTC tableti üretmemesi için Apple'dan baskı görebileceği de tahmin edilen detaylar arasında yer alıyor. HTC'nin yeni nesil tablet bilgisayarının ne zaman çıkacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
abi nasıl olurda htc ye laf ederler kullanmışlarmı bi sorun bakalım
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OverClocK1ng 8 yıl
Ekran boyutu ne ki ?
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Batuist 8 yıl
HTC kalitesini ancak kullanalar bilirler.. eminim ipad'e en ciddi rakip olarak HTC ortaya çıkacaktır.. Hatta samsungu bile arka planda bırakacağına eminim.. Çünkü HTC ve samsung arasında "kalite olarak" çok fark var.. HTC birkaç adım önde.. Appleın tek korkacağı marka olur.. samsungun ise işi çok daha zorlaşır.. bir yanda ipad diğer yanda HTC...
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Erasmus78 8 yıl
Appstore ayarında uygulama mağazası olmayan hiç kimse iPad ile yarışamaz...
Ancak birbirlerinin pazar paylarından çalarlar...
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jay jay justified 8 yıl
Appstore ayarında uygulama mağazası ha deyince olmuyor, bu bir gerçek.

Tabi arkanızda Google varsa, Appstore ayarında mağazanın derdine düşmüyorsunuz. Eninde sonunda gerçekleşecek şeyler bunlar. Mühim olan, tek bir markanın, tek bir ürününe bağlı kalmamak.
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