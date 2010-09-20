HTC, Android tabanlı tablet bilgisayarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacak

Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın, komponent üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre HTC, Android tabanlı yeni tablet bilgisayarının üretim siparişlerini Pegatron'a verdi. Sunacağı tablet bilgisayar modelleriyle dünyanın en büyük dört dizüstü bilgisayar üreticisinden biri olmak isteyen HTC, ortaya atılan bilgilere göre yeni tabletinde donanım alt yapısı olarak Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacak.

Android 3.0 işletim sistemini kullanması beklenen tablet bilgisayar, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak. Depolama sürücüsü olarak 32GB kapasiteli SSD kullanması ve 2GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen cihazın diğer özellikler arasında WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer verileceği ve Tegra 2 platformuyla gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunulacağı bildiriliyor.

Özellikle çoklu ortam yetenekleri açısıdan iPad'den daha güçlü olacağı iddia edilen tablet bilgisayarın Android Market ile birlikte Chrome Web uygulamalarına erişim desteği sunması da bekleniyor. Hazırladığı akıllı telefonlar sayesinde telekom operatörleriyle yakın ilişkilere sahip olan HTC'nin, sahip olduğu bu avantaj sayesinde, tablet bilgisayar pazarına adım atan diğer notebook üreticilerinden daha başarılı olabileceği öne sürülüyor.

Tahmini fiyatı 790 dolar olarak hesaplanan yeni tablet ile üretim kapasitesini hızlı bir şekilde arttırması beklenen Pegatron firmasının, iPad'in en güçlü rakibi olacağı düşünülen HTC tableti üretmemesi için Apple'dan baskı görebileceği de tahmin edilen detaylar arasında yer alıyor. HTC'nin yeni nesil tablet bilgisayarının ne zaman çıkacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.