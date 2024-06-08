HTC, gelecek hafta yeni Android telefonunu tanıtacak

HTC U24 yolda
Geçtiğimiz yıllarda blok zinciri ve metaverse odaklı akıllı telefonlar satışa sunan HTC, bu cihazlar ile umduğu başarıyı bulamadı. Bunun üzerine firma, ilginç fikirlerden vazgeçti ve geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir orta seviye akıllı telefon satışa sundu. Bir süredir üst seviye akıllı telefon pazarına odaklı bir yatırım yapmayan firmanın yeni akıllı telefonunun da orta seviye olması bekleniyor.
X platformu üzerinde HTC, 12 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere bu etkinlikte firma, yeni bir akıllı telefon tanıtacak. İddialara göre yeni tanıtılacak ürün HTC U24 olarak adlandırılacak. Cihazın birçok detayı gizliliğini korusa da cihazda Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisine ve 12GB RAM’e yer verilmesi bekleniyor. Bakalım HTC U24, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratabilecek mi?
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.