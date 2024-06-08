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    Anlık Bildirim

    HTC, gelecek hafta yeni Android telefonunu tanıtacak

    Bir zamanlar Samsung’un en büyük rakibi olan HTC, eski pazar payını kaybetse de pazardan çekilmemeye kararlı. Firma, önümüzdeki hafta yeni bir akıllı telefon tanıtacak.
    HTC U23 Pro Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ile rekabet eden HTC, geçtiğimiz yıllarda pazar payını ve popülerliğini kaybetti. Eski gücünü kaybeden firma, tüm bunlara rağmen akıllı telefon pazarından çekilmemeye kararlı görünüyor. Son yıllarda birçok orta seviye akıllı telefon tanıtan firma, gelecek hafta yeni bir ürün piyasaya sunacak.

    HTC U24 yolda

    Geçtiğimiz yıllarda blok zinciri ve metaverse odaklı akıllı telefonlar satışa sunan HTC, bu cihazlar ile umduğu başarıyı bulamadı. Bunun üzerine firma, ilginç fikirlerden vazgeçti ve geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir orta seviye akıllı telefon satışa sundu. Bir süredir üst seviye akıllı telefon pazarına odaklı bir yatırım yapmayan firmanın yeni akıllı telefonunun da orta seviye olması bekleniyor.

    X platformu üzerinde HTC, 12 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere bu etkinlikte firma, yeni bir akıllı telefon tanıtacak. İddialara göre yeni tanıtılacak ürün HTC U24 olarak adlandırılacak. Cihazın birçok detayı gizliliğini korusa da cihazda Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisine ve 12GB RAM’e yer verilmesi bekleniyor. Bakalım HTC U24, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratabilecek mi?
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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