HTC, gelecek hafta yeni Android telefonunu tanıtacak

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ile rekabet eden HTC, geçtiğimiz yıllarda pazar payını ve popülerliğini kaybetti. Eski gücünü kaybeden firma, tüm bunlara rağmen akıllı telefon pazarından çekilmemeye kararlı görünüyor. Son yıllarda birçok orta seviye akıllı telefon tanıtan firma, gelecek hafta yeni bir ürün piyasaya sunacak.

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HTC U24 yolda

Geçtiğimiz yıllarda blok zinciri ve metaverse odaklı akıllı telefonlar satışa sunan HTC, bu cihazlar ile umduğu başarıyı bulamadı. Bunun üzerine firma, ilginç fikirlerden vazgeçti ve geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir orta seviye akıllı telefon satışa sundu. Bir süredir üst seviye akıllı telefon pazarına odaklı bir yatırım yapmayan firmanın yeni akıllı telefonunun da orta seviye olması bekleniyor.

X platformu üzerinde HTC, 12 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere bu etkinlikte firma, yeni bir akıllı telefon tanıtacak. İddialara göre yeni tanıtılacak ürün HTC U24 olarak adlandırılacak. Cihazın birçok detayı gizliliğini korusa da cihazda Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisine ve 12GB RAM’e yer verilmesi bekleniyor. Bakalım HTC U24, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratabilecek mi?



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