HTC A101 Plus Edition tablet duyuruldu

Tam Boyutta Gör Bir dönemin popüler markası Tayvanlı HTC, büyük maliyetler altına girmeden mobil cihaz pazarında varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Firma iki yıl önce satışa sunduğu tabletini yeniden canlandırıyor.

HTC A101 Plus Edition özellikleri ve fiyatı

10.95 inçlik 1920x1200 piksel ekran

UNISOC T606 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

13MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Dörtlü hoparlör

7000mAh batarya, 10W şarj

162 Euro

HTC A101 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 yıl önce eklendi

HTC A101 Plus Edition aslında 2 yıl önce duyurulan orijinal modelin biraz kırpılmış hali. Yonga seti bir miktar performans kaybederken ekran da biraz büyümüş. Böylece fiyatı da yarı yarıya azalmış. Model kısıtlı bir bölgede satışa sunulacak.

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HTC A101 Plus Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı