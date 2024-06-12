HTC, sessizliğini bozdu: HTC U24 Pro tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör HTC, uzun bir aradan sonra yeni akıllı telefonunu duyurdu. HTC U24 Pro, 50MP üçlü kamera, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, kablosuz şarj desteği, yapay zeka destekli kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

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HTC U24 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör HTC U24 Pro, 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan çift kavisli OLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu ekranda. Parmak izlerini azaltan mat arka yüzeye sahip. HTC, U serisinin güçlü tutuş sağlayan ve kullanıcının eline en iyi şekilde oturan çift taraflı köşe tasarımını sürdürdüklerini söylüyor. Telefon, metal çerçeveye sahip ve ısıyla presleme teknolojisi kullanılarak yüksek mukavemetli arka kapak gövde elde edilmiş. Telefonun kalınlığı 8.98mm, ağırlığı 198.7 gr.

Önde 50MP kamera, arkada OIS destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto portre kamera mevcut. Kamera sistemi, yapay zekayla optimize edilmiş grup fotoğrafları, yapay zeka GIF’leri, yapay zeka düşük ışık portre geliştirme gibi yapay zeka özellikleri ve 4K video kaydıyla geliştirilmiş.

HTC’nin yeni telefonu Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor. U24 Pro, 12GB RAM (LPDDR5) ve 512GB’a kadar (UFS 3.1) depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği mevcut. Telefon, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 5w ters kablosuz şarjı destekleyen 4600 mAh bataryaya sahip.

HTC U24 Pro fiyatı

HTC U24 Pro, uzay mavisi ve alacakaranlık beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. U24 Pro fiyatı 585 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB+256GB için geçerli. 12GB+512GB’lık modelin fiyatı 650 dolar.

HTC U24 Pro özellikleri

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Ekran : 6.8 inç, FHD+, 120Hz, OLED

: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.2 (2x telefoto)

: 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.2 (2x telefoto) Ön kamera : 50MP f/2.45

: 50MP f/2.45 Batarya : 4600 mAh, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj, 5w ters şarj

: 4600 mAh, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj, 5w ters şarj İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Bağlantı : NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6E Boyut ve ağırlık: 167.1 x 74.9 x 8.98mm, 198.7 g

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