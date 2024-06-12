HTC, sessizliğini bozdu: HTC U24 Pro tanıtıldı

HTC U24 Pro neler sunuyor?
Önde 50MP kamera, arkada OIS destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto portre kamera mevcut. Kamera sistemi, yapay zekayla optimize edilmiş grup fotoğrafları, yapay zeka GIF’leri, yapay zeka düşük ışık portre geliştirme gibi yapay zeka özellikleri ve 4K video kaydıyla geliştirilmiş.
HTC’nin yeni telefonu Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor. U24 Pro, 12GB RAM (LPDDR5) ve 512GB’a kadar (UFS 3.1) depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği mevcut. Telefon, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 5w ters kablosuz şarjı destekleyen 4600 mAh bataryaya sahip.
HTC U24 Pro fiyatı
HTC U24 Pro, uzay mavisi ve alacakaranlık beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. U24 Pro fiyatı 585 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB+256GB için geçerli. 12GB+512GB’lık modelin fiyatı 650 dolar.
HTC U24 Pro özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.2 (2x telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.45
- Batarya: 4600 mAh, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj, 5w ters şarj
- İşletim sistemi: Android 14
- Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Boyut ve ağırlık: 167.1 x 74.9 x 8.98mm, 198.7 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.