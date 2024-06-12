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    HTC, sessizliğini bozdu: HTC U24 Pro tanıtıldı

    HTC, yeni orta sınıf telefonunu tanıttı. HTC U24 Pro, selefine kıyasla daha iyi işlemci, daha iyi kamera, biraz daha büyük ekran, daha hızlı şarj ve birkaç yapay zeka özellikleriyle donatılmış.
    htc u24 akıllı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HTC, uzun bir aradan sonra yeni akıllı telefonunu duyurdu. HTC U24 Pro, 50MP üçlü kamera, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, kablosuz şarj desteği, yapay zeka destekli kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

    HTC U24 Pro neler sunuyor?

    htc u24 pro özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    HTC U24 Pro, 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan çift kavisli OLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu ekranda. Parmak izlerini azaltan mat arka yüzeye sahip. HTC, U serisinin güçlü tutuş sağlayan ve kullanıcının eline en iyi şekilde oturan çift taraflı köşe tasarımını sürdürdüklerini söylüyor. Telefon, metal çerçeveye sahip ve ısıyla presleme teknolojisi kullanılarak yüksek mukavemetli arka kapak gövde elde edilmiş. Telefonun kalınlığı 8.98mm, ağırlığı 198.7 gr.

    Önde 50MP kamera, arkada OIS destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto portre kamera mevcut. Kamera sistemi, yapay zekayla optimize edilmiş grup fotoğrafları, yapay zeka GIF’leri, yapay zeka düşük ışık portre geliştirme gibi yapay zeka özellikleri ve 4K video kaydıyla geliştirilmiş.

    HTC’nin yeni telefonu Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor. U24 Pro, 12GB RAM (LPDDR5) ve 512GB’a kadar (UFS 3.1) depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği mevcut. Telefon, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 5w ters kablosuz şarjı destekleyen 4600 mAh bataryaya sahip.

    HTC U24 Pro fiyatı

    HTC U24 Pro, uzay mavisi ve alacakaranlık beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. U24 Pro fiyatı 585 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB+256GB için geçerli. 12GB+512GB’lık modelin fiyatı 650 dolar.

    HTC U24 Pro özellikleri

    htc u24 pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.2 (2x telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.45
    • Batarya: 4600 mAh, 60w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj, 5w ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Boyut ve ağırlık: 167.1 x 74.9 x 8.98mm, 198.7 g

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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