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HTC Sense arayüzü, çoklu dokunma desteği sunabilir

9 yıl
15,5b
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4
Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC HD2 ve Hero kullanıcılarının vazgeçemediği Sense arayüzüyle ilgili yayınlanan bir video, Sense üzerinde hızla çalışmalara devam edildiğini ve yakında çoklu dokunmatiğe sahip olabileceğini gözler önüne koyuyor.

Youtube'da yayınlanan videoya göre Android işletim sistemi üzerinde çalışan Sense arayüzü ekran üzerinde yapılan çoklu dokunma hareketini algılayarak, uygun şekilde cevap veriyor. Mevcut versiyonlarda olmayan bu yeteneğin HTC'nin Android 2.1 işletim sistemine sahip cihazıyla kullanıma sunulması bekleniyor. Bakalım Samsung, Nokia derken Mobil Dünya Kongresi'nde HTC'nin sergileyecekleri (Legend, Incredible..) de merakla bekleniyor.


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bldmn 9 yıl
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deniz_sea 9 yıl
hd2 çift parmakla zoom falan yapıyordu galiba yanlışmı hatırlıyorum ben
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asiboldon 9 yıl
Çoklu dokunmatik özelliklerinden birisi bu galiba. Videodaki gibi ana ekranda tüm ekranları bir araya getirme.
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halitkin 9 yıl
acaba resistive ekranlarda da olacak mı ?
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