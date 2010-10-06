HTC'nin 2. çeyrek ve 3. çeyreğe ait finansal sonuçları yayınlandı

Akıllı telefon pazarının en büyük isimlerinden HTC'ye ait finansal sonuçları yayınlandı. 2010 yılının 2. ve 3. çeyrek dilimlerini içeren bilgilerde HTC'nin bu dönem içinde yaptığı kar ve toplam kazanç yer alıyor.

Geçtiğimiz yılda Windows Mobile işletim sistemi için ürettiği telefonlarla gündeme düşen ve 2010 yılı içinde de özellikle Android işletim sistemi için ürettiği telefonlarla bu sektörde kendine çok sağlam bir yer edinen HTC firması kullanıcılara sunduğu kaliteli ürünlerin meyvesini toplamış gibi görünüyor.

2009 yılının 3. çeyreğinde 184 milyon dolarlık kar elde eden HTC, aradan geçen 1 yıllık dönemde kazancını 2 katına çıkartmayı başaracak gibi görünüyor. 2010 yılının 2. çeyreğinin sonunda 268 milyon dolarlık kazanç elde etmeyi başardı. HTC'nin 2010 yılının 3. çeyreğinde ise bu kazancı 360 milyon dolara çıkartması bekleniyor. HTC'nin 2010 yılı içindeki toplam gelirinin ise 2.45 milyar dolar olduğu vurgulandı.