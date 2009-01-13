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HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı

10 yıl
21,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı
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Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresinden önce cep telefon üreticilerinin 2009 planları yavaş yavaş görünmeye başladı. Akıllı telefon pazarında iPhone ile keyfi yerinde olan Apple'ın yanı sıra analistler, Pre modeliyle Palm'in de yeniden potaya girebileceğini öngörürken, Palm de yaptığı açıklamalarda yüksek satış beklentisi içerisinde olduğu dile getirdi. Tabii tüm bu gelişmeler karşısında ürün gamı akıllı telefonlar üzerine kurulu olan HTC'nin sessiz kalması beklenemezdi.

Son olarak Touch HD modeliyle gündeme gelen HTC'nin Google'ın Android platformuna yönelik çalışmaları devam ededursun firmanın bu yıl içerisinde kullanıma sunacağı yeni modellerin bir kısmı görüntülendi. Yıl içerisinde 25 yeni model tanıtacağı söylenen firmanın yeni modellerinin önemli bir kısmı Windows Mobile 6.5 tabanlı olacak. Aralarında dokunmatik ekranlı ve kızaklı tuş takımına sahip pek çok modelin olduğu HTC 2009 kreasyonunun bir kısmına aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

Hem firmanın yeni modellerine ait detayların hem de Windows 6.5 hakkında merak edilen detayların önümüzdeki ay gerçekleşecek kongrede gün ışığına çıkması bekleniyor.

HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı
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HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı
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HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı
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infileXible 9 yıl
bende kullanmak isterim HTC yi ancak
çok pahalı.
Ben şu an HP ipaq 514 kullanıyorum
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KayhanKaan 9 yıl
Whitestone modeli çok hoşuma gitti inşallah hemen çıkmaz.Bu telefon merakı yüzünden iflas edeceğim diye korkmaya başladım


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oktayakgoz 9 yıl

infileXible

bende kullanmak isterim HTC yi ancak

çok pahalı.

Ben şu an HP ipaq 514 kullanıyorum


hp nin ürünlerinide htc yapıyor diye biliyorum
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djisis 10 yıl
Abi aşığım HTC'ye,
Bu işi bilen tek firma bence HTC
Şu anda kullandığım cihaz HTC Prophet
2 yıldır kullanıyorum taş gibi
Fiyatları biraz aşağıya çekerse TYTN2 tarzında bir cihaz alacam
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LordMayros 10 yıl
zaten i-mate ve qtek firmalarının cihazlarını üreten firma htc 2 yıl önce ürünlerini kendisi satmaya karar verdi ve htc smart mobilty diye piyasaya çıktı çok çok da iyi yaptı bence PPC ve Smartphonede bu markayı tek geçerim en çok güncellenebilen cihazlar bu firmanın

HTC S710 kullanıyorum çok memnunum

forever htc
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grafiker 10 yıl
bu htc çok güzel yapıyor bu işi bu arada 25 model çok iyi bir rakkam buda demektirki çok düşük profilli htc ler görüceğimiz gibi highend aletlerde görücez.
hadi hayırlısı
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