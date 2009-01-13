HTC'nin 2009 modelleri görünmeye başladı

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Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresinden önce cep telefon üreticilerinin 2009 planları yavaş yavaş görünmeye başladı. Akıllı telefon pazarında iPhone ile keyfi yerinde olan Apple'ın yanı sıra analistler, Pre modeliyle Palm'in de yeniden potaya girebileceğini öngörürken, Palm de yaptığı açıklamalarda yüksek satış beklentisi içerisinde olduğu dile getirdi. Tabii tüm bu gelişmeler karşısında ürün gamı akıllı telefonlar üzerine kurulu olan HTC'nin sessiz kalması beklenemezdi.

Son olarak Touch HD modeliyle gündeme gelen HTC'nin Google'ın Android platformuna yönelik çalışmaları devam ededursun firmanın bu yıl içerisinde kullanıma sunacağı yeni modellerin bir kısmı görüntülendi. Yıl içerisinde 25 yeni model tanıtacağı söylenen firmanın yeni modellerinin önemli bir kısmı Windows Mobile 6.5 tabanlı olacak. Aralarında dokunmatik ekranlı ve kızaklı tuş takımına sahip pek çok modelin olduğu HTC 2009 kreasyonunun bir kısmına aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

Hem firmanın yeni modellerine ait detayların hem de Windows 6.5 hakkında merak edilen detayların önümüzdeki ay gerçekleşecek kongrede gün ışığına çıkması bekleniyor.

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