HTC'nin yeni modellerinde Micro-USB ve 3.5mm kulaklık girişi standartlaşıyor

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Windows Mobile tabanlı cep telefonu üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli HTC'nin gelecek planları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. 4.3-inç ekrana sahip, 1GHz işlemcili HD2 modeliyle gündemde olan firmanın, yeni nesil telefonlarında yer vereceği ortak özelliklere açıklık getirildi. Önümüzdeki yıllarda Android tabanlı model sayısını arttıracağı ön görülen HTC, yeni nesil telefonlarında yaygın olarak kullandığı ExtUSB yerine Avrupa'da 2012'den itibaren standartlaşması beklenen Micro-USB konnektörüne yer verecek.

Micro-USB konnektörü ile birlikte HTC, güncel bazı modellerinde kullandığı 3.5mm kulaklık girişini de yine yeni nesil telefonlarında standart özellik olarak sunması bekleniyor.