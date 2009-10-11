HTC'nin yeni modellerinde Micro-USB ve 3.5mm kulaklık girişi standartlaşıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows Mobile tabanlı cep telefonu üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli HTC'nin gelecek planları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. 4.3-inç ekrana sahip, 1GHz işlemcili HD2 modeliyle gündemde olan firmanın, yeni nesil telefonlarında yer vereceği ortak özelliklere açıklık getirildi. Önümüzdeki yıllarda Android tabanlı model sayısını arttıracağı ön görülen HTC, yeni nesil telefonlarında yaygın olarak kullandığı ExtUSB yerine Avrupa'da 2012'den itibaren standartlaşması beklenen Micro-USB konnektörüne yer verecek.
Micro-USB konnektörü ile birlikte HTC, güncel bazı modellerinde kullandığı 3.5mm kulaklık girişini de yine yeni nesil telefonlarında standart özellik olarak sunması bekleniyor.
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FOREVER HTC...
HTC 3.5 mm konusunda büyük ihtimalle WinMo7'nin şartlarına WinMo7 çıkmadan uyum sağlamaya çalışıyor, o yüzden asıl "şükür" HTC yerine bu şartları getiren Microsoft'a gitmeli.
microUSB bağlantı noktası ise oyun dışı kalmamak için* gerekli bir adımdı, bunun için de aşağıdaki 17 firmaya şükretmek gerek.
*: unwiredview.com/... adresindeki haberde görülebileceği üzere Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola, AT&T, Vodafone, Orange, T-Mobile, Telefónica, Telstra, Telenor, Hutchison’s 3, KTF, Telecom Italia, mobilkom Austria ve Qualcomm (17 firma) microUSB şarj konusunda anlaşırken sadece Apple ve HTC ilgi göstermemişti.