Huawei de ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: NetGPT

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin ChatGPT'si şu anda dünyanın en popüler yapay zekası olarak öne çıkıyor. Hal böyle olunca diğer teknoloji devleri de ChatGPT'nin bu başarısından faydalanmaya karar verdi. Bunların arasına son olarak Huawei markası da katıldı.

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Çinli şirket OpenAI'nin dünyayı kasıp kavuran yapay zekasına NetGPT adlı kendi sohbet robotu ile meydan okumaya çalışacak. Firma kısa süre önce Çin Patent Ofisi'ne "Huawei NetGPT" ticari markasının tescili için başvuru yaptı.

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Yapay zeka alanında rekabet kızışıyor

Bilimsel araçları içeren Sınıf 9 kapsamına giren ticari markanın şu anda onay sürecinde olduğu belirtiliyor. Ne yazık ki NetGPT hakkında henüz hiçbir ayrıntı yok. Ancak ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şirket daha önce ChatGPT'yi ürünlerine entegre etmeyeceğini ve bunun yerine daha gelişmiş yapay zeka teknolojileri geliştirmeye odaklanacağını belirtmişti. Huawei'nin de bu alana adım atması tüketiciler için daha yetenekli yapay zeka sohbet robotlarının önünü açacak.

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