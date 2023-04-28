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    Huawei de ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: NetGPT

    Huawei kendi yapay zekalı sohbet robotu için Çin Patent Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu. Şirket NetGPT sistemiyle son zamanların fenomeni ChatGPT'ye rakip olmaya çalışacak.
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    Huawei de ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: NetGPT Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin ChatGPT'si şu anda dünyanın en popüler yapay zekası olarak öne çıkıyor. Hal böyle olunca diğer teknoloji devleri de ChatGPT'nin bu başarısından faydalanmaya karar verdi. Bunların arasına son olarak Huawei markası da katıldı.

    Çinli şirket OpenAI'nin dünyayı kasıp kavuran yapay zekasına NetGPT adlı kendi sohbet robotu ile meydan okumaya çalışacak. Firma kısa süre önce Çin Patent Ofisi'ne "Huawei NetGPT" ticari markasının tescili için başvuru yaptı.

    Huawei de ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: NetGPT Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka alanında rekabet kızışıyor

    Bilimsel araçları içeren Sınıf 9 kapsamına giren ticari markanın şu anda onay sürecinde olduğu belirtiliyor. Ne yazık ki NetGPT hakkında henüz hiçbir ayrıntı yok. Ancak ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Şirket daha önce ChatGPT'yi ürünlerine entegre etmeyeceğini ve bunun yerine daha gelişmiş yapay zeka teknolojileri geliştirmeye odaklanacağını belirtmişti. Huawei'nin de bu alana adım atması tüketiciler için daha yetenekli yapay zeka sohbet robotlarının önünü açacak.

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