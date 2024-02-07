ChatGPT'nin Türklere küfür ettiği iddia edildi

En başta atılan ekran görüntülerinden diyaloğun sahte olduğu iddia edilse de, yazar konuşmanın arşivini paylaştı. Konuşmanın devamında ChatGPT'nin özür dilediği ve daha sonra da inkar ettiği görülüyor.Ancak konuşmalar üzerinde de manipülasyon yapılabileceği belirtiliyor.
Büyük dil modellerinde halüsinasyon sıklıkla görülen bir durum. Sohbet botlarının sorulan sorulara alakasız veya yanlış cevaplar vermesi sıklıkla gerçekleşse de küfür edilmesi nadir bir durum. Dolayısıyla sosyal medyada tartışılan olayın hala iddia düzeyinde olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.