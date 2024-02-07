ChatGPT'nin Türklere küfür ettiği iddia edildi

Tam Boyutta Gör Son zamanların popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin, Türk bir kullanıcıya ve Türklere küfür ettiği iddia edildi. Ekşi Sözlük'te iddiayı ortaya atan mmcevik07 isimli yazar, ChatGPT'nin kodlama yeteneklerini test etmek için sorular sorduğu sırada bir anda alakasız bir bir biçimde küfür etmeye başladığını belirtti.

En başta atılan ekran görüntülerinden diyaloğun sahte olduğu iddia edilse de, yazar konuşmanın arşivini paylaştı. Konuşmanın devamında ChatGPT'nin özür dilediği ve daha sonra da inkar ettiği görülüyor.Ancak konuşmalar üzerinde de manipülasyon yapılabileceği belirtiliyor.

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Büyük dil modellerinde halüsinasyon sıklıkla görülen bir durum. Sohbet botlarının sorulan sorulara alakasız veya yanlış cevaplar vermesi sıklıkla gerçekleşse de küfür edilmesi nadir bir durum. Dolayısıyla sosyal medyada tartışılan olayın hala iddia düzeyinde olduğunu belirtelim.

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