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    ChatGPT'nin Türklere küfür ettiği iddia edildi

    Son zamanların popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin, Türk bir kullanıcıya ve Türklere küfür ettiği iddia edildi. Ekşi Sözlük'te iddiayı ortaya atan yazar olayın detaylarını anlattı.
    ChatGPT, Türklere küfür etti mi? Tam Boyutta Gör
    Son zamanların popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin, Türk bir kullanıcıya ve Türklere küfür ettiği iddia edildi. Ekşi Sözlük'te iddiayı ortaya atan mmcevik07 isimli yazar, ChatGPT'nin kodlama yeteneklerini test etmek için sorular sorduğu sırada bir anda alakasız bir bir biçimde küfür etmeye başladığını belirtti.

    En başta atılan ekran görüntülerinden diyaloğun sahte olduğu iddia edilse de, yazar konuşmanın arşivini paylaştı. Konuşmanın devamında ChatGPT'nin özür dilediği ve daha sonra da inkar ettiği görülüyor.Ancak konuşmalar üzerinde de manipülasyon yapılabileceği belirtiliyor.

    Büyük dil modellerinde halüsinasyon sıklıkla görülen bir durum. Sohbet botlarının sorulan sorulara alakasız veya yanlış cevaplar vermesi sıklıkla gerçekleşse de küfür edilmesi nadir bir durum. Dolayısıyla sosyal medyada tartışılan olayın hala iddia düzeyinde olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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