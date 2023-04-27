Hyundai'den paralel parka kesin çözüm: e-Corner sistemi halka açık yollarda!

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Hyundai Mobis, yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemini test etmek için e-Corner tanıtım aracını halka açık yollara çıkardı. Güney Kore'nin Seosan kentindeki Hyundai Mobis test sahasında ve çevre yollarda gerçekleştirilen denemeler, e-Corner sistemiyle donatılmış Ioniq 5'in çeşitli sürüş modlarını gözler önüne serdi.

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Tanıtım videosunda ilk olarak aracın yengeç yürüyüşü adı verilen özelliğinin sergilendiğini görüyoruz. Dört tekerleğin de 90 derece dönmesini sağlayan bu özellik, otomobilin yana doğru hareket etmesine olanak tanıyor. Yengeç yürüyüşü özellikle dar alanda paralel park yaparken sıkıntı yaşayanların işini kolaylaştıracak.

Çıkmaz sokakta sıfır dönüş

e-Corner sistemi aynı zamanda sıfır dönüş fonksiyonuna da sahip. Bu özellik sayesinde ön tekerlekler içe, arka tekerlekler ise dışa dönerek aracın yerinde U dönüşü yapmasını sağlıyor. Böylelikle dar alanlarda veya çıkmaz sokakta aracın yönünü kolayca değiştirebiliyorsunuz.

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Videoda ayrıca ön tekerleklerin dümdüz ileriye baktığı, arka tekerleklerin 90 derece döndüğü bir pivot dönüşü de var. Sıfır dönüşe benzeyen bu modda dönüş yarıçapı biraz daha büyük. Tanıtım videosunda tüm tekerleklerin aynı yönde döndüğü çapraz sürüş özelliği de yer alıyor. e-Corner sisteminin SUV'lardan orta boy kompakt otomobillere kadar çeşitli araçlara uyarlanabildiğini belirtelim.

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Hyundai'den paralel parka kesin çözüm: işte e-Corner sistemi