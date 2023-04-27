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    Hyundai'den paralel parka kesin çözüm: e-Corner sistemi halka açık yollarda!

    Hyundai, araçlara üstün manevra kabiliyeti sağlayacak e-Corner sistemini halka açık yollara çıkardı. Yeni teknoloji paralel parkı kolaylaştıracak ve çıkmaz sokakta aracın yerinde dönmesini sağlayacak.
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    Hyundai'den paralel parka kesin çözüm: işte e-Corner sistemi Tam Boyutta Gör

    Hyundai Mobis, yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemini test etmek için e-Corner tanıtım aracını halka açık yollara çıkardı. Güney Kore'nin Seosan kentindeki Hyundai Mobis test sahasında ve çevre yollarda gerçekleştirilen denemeler, e-Corner sistemiyle donatılmış Ioniq 5'in çeşitli sürüş modlarını gözler önüne serdi.

    Tanıtım videosunda ilk olarak aracın yengeç yürüyüşü adı verilen özelliğinin sergilendiğini görüyoruz. Dört tekerleğin de 90 derece dönmesini sağlayan bu özellik, otomobilin yana doğru hareket etmesine olanak tanıyor. Yengeç yürüyüşü özellikle dar alanda paralel park yaparken sıkıntı yaşayanların işini kolaylaştıracak.

    Çıkmaz sokakta sıfır dönüş

    e-Corner sistemi aynı zamanda sıfır dönüş fonksiyonuna da sahip. Bu özellik sayesinde ön tekerlekler içe, arka tekerlekler ise dışa dönerek aracın yerinde U dönüşü yapmasını sağlıyor. Böylelikle dar alanlarda veya çıkmaz sokakta aracın yönünü kolayca değiştirebiliyorsunuz.

    Hyundai'den paralel parka kesin çözüm: işte e-Corner sistemi Tam Boyutta Gör

    Videoda ayrıca ön tekerleklerin dümdüz ileriye baktığı, arka tekerleklerin 90 derece döndüğü bir pivot dönüşü de var. Sıfır dönüşe benzeyen bu modda dönüş yarıçapı biraz daha büyük. Tanıtım videosunda tüm tekerleklerin aynı yönde döndüğü çapraz sürüş özelliği de yer alıyor. e-Corner sisteminin SUV'lardan orta boy kompakt otomobillere kadar çeşitli araçlara uyarlanabildiğini belirtelim.

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    David Attenborough 5 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 16 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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