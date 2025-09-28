Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Siri'yi iyileştirmek için ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi

    Apple, yeni yapay zekalı Siri’yi test etmek amacıyla “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Apple'ın bu sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamadığı belirtiliyor.

    Apple, Siri'yi test için ChatGPT benzeri uygulama geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz sene vadettiği ve oldukça geciken yapay zekalı Siri'yi piyasaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen bir rapora göre şirket, Siri’yi test etmek amacıyla “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, Apple mühendislerinin daha akıllı ve sohbet edebilir bir asistanı denemelerine imkan tanıyan bir araç olarak hizmet veriyor.

    Piyasaya çıkması beklenmiyor

    Apple’ın amacı bir sohbet robotu piyasaya sürmekten ziyade, Siri’yi karmaşık ve doğal konuşmalar kurabilecek bir yapıya dönüştürmek. Bloomberg’in haberine göre şirketin uzun vadeli vizyonu, Siri’yi basit görev odaklı bir sesli asistandan çıkarıp daha doğal, akıllı ve çok yönlü hale getirmek. Bugüne kadar Siri, özellikle takip sorularında veya kapsamlı cevaplar vermekte zorlandığı için rakiplerinin gerisinde kalmıştı.

    Veritas projesiyle Apple, kendi büyük dil modeli teknolojisinin ChatGPT ve Gemini gibi araçların sunduğu derinlik, mantıksal çıkarım ve bağlamsal farkındalığı sağlayıp sağlayamayacağını test ediyor. Bu da yalnızca görsel veya yüzeysel bir yenilenme değil, Siri’nin altyapısının sıfırdan inşa edilmesi anlamına geliyor. Şirket, kendi modellerini kullanarak daha açık uçlu soruları yanıtlayabilen, uzun konuşmaları sürdürebilen ve uygulamalarla daha sıkı entegre olabilen bir Siri peşinde.

    Bloomberg, Apple'ın uygulamayı bağımsız bir sohbet robotu olarak yayınlamayı planlamadığını, çünkü yöneticilerin ChatGPT ve Gemini gibi platformlarla doğrudan rekabet etmek istemediğini belirtiyor. Bunun yerine Veritas’tan elde edilen deneyimler, önümüzdeki yıl iOS 26.4 ile birlikte yayınlanması beklenen Siri güncellemesine yön verecek.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-26/apple-builds-a-chatgpt-like-app-to-help-test-the-revamped-siri?utm_campaign=author_19842959&utm_medium=email&utm_source=author_alert&utm_term=250926&embedded-checkout=true https://wccftech.com/apple-veritas-app-siri-smarter-conversational/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo boğaz kelebeği arızası belirtileri telefonu ne zaman aldığımı nasıl öğrenirim bacakta kısmi kıl dökülmesi pkob fasikül keçiboynuzu kürü kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum