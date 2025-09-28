Apple, Siri'yi iyileştirmek için ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz sene vadettiği ve oldukça geciken yapay zekalı Siri'yi piyasaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen bir rapora göre şirket, Siri’yi test etmek amacıyla “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, Apple mühendislerinin daha akıllı ve sohbet edebilir bir asistanı denemelerine imkan tanıyan bir araç olarak hizmet veriyor.

Apple’ın amacı bir sohbet robotu piyasaya sürmekten ziyade, Siri’yi karmaşık ve doğal konuşmalar kurabilecek bir yapıya dönüştürmek. Bloomberg’in haberine göre şirketin uzun vadeli vizyonu, Siri’yi basit görev odaklı bir sesli asistandan çıkarıp daha doğal, akıllı ve çok yönlü hale getirmek. Bugüne kadar Siri, özellikle takip sorularında veya kapsamlı cevaplar vermekte zorlandığı için rakiplerinin gerisinde kalmıştı.

Veritas projesiyle Apple, kendi büyük dil modeli teknolojisinin ChatGPT ve Gemini gibi araçların sunduğu derinlik, mantıksal çıkarım ve bağlamsal farkındalığı sağlayıp sağlayamayacağını test ediyor. Bu da yalnızca görsel veya yüzeysel bir yenilenme değil, Siri’nin altyapısının sıfırdan inşa edilmesi anlamına geliyor. Şirket, kendi modellerini kullanarak daha açık uçlu soruları yanıtlayabilen, uzun konuşmaları sürdürebilen ve uygulamalarla daha sıkı entegre olabilen bir Siri peşinde.

Bloomberg, Apple'ın uygulamayı bağımsız bir sohbet robotu olarak yayınlamayı planlamadığını, çünkü yöneticilerin ChatGPT ve Gemini gibi platformlarla doğrudan rekabet etmek istemediğini belirtiyor. Bunun yerine Veritas’tan elde edilen deneyimler, önümüzdeki yıl iOS 26.4 ile birlikte yayınlanması beklenen Siri güncellemesine yön verecek.

