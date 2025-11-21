Google, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'yu tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Nano Banana Pro olarak da bilinen Gemini 3 Pro Image isimli yeni görsel oluşturma modelini tanıttı. Şirket, yeni modelin önceki sürümlere kıyasla neredeyse her açıdan büyük ilerlemeler sağlandığını söylüyor.

Nano Banana Pro neler getiriyor?

Google’ın açıklamasına göre yeni model, kullanıcının hayal ettiği sahneleri stüdyo kalitesinde tasarımlara dönüştürürken, daha yüksek kontrol, kusursuz metin yerleştirme ve gelişmiş dünya bilgisi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Şirketi yeni modelinin metin oluşturma kabiliyetini ciddi ölçüde arttırdığını söylüyor. Nano Banana Pro artık ayrıntılı infografikler ve şemalar hazırlayabiliyor. Ayrıca var olan bir görselin üzerine net ve okunabilir metin ekleyebildiği için poster, afiş gibi işler için oldukça uygun. Bu metin oluşturma özelliği birden fazla dili destekliyor.

Google modelin aynı anda 14 adede kadar görseli kullanarak tek bir kompozisyonda birleştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca oluşturulan görselin istenilen kısmı seçilip düzenlenebiliyor. Bu seçenekler arasında kamera açısını değiştirme, netlik ayarı yapma, renk tonlamasını düzenleme ve hatta gün ışığından gece aydınlatmasına geçiş yapma gibi işlemler bulunuyor.

Nano Banana Pro ile üretilen görseller C2PA meta verisi içeriyor. Bu sayede yapay zeka ile oluşturulmuş görüntülerin ve deepfake içeriklerin tespit edilebilmesi amaçlanıyor.

Nano Banana Pro ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılar günlük belirli bir üretim kotası bulunuyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri ise daha yüksek limite sahip. Bir görsel oluşturmak için Gemini uygulamasını açıp “Thinking” modelini seçmek yeterli. Bazı aboneliklerde özellik, Arama ve NotebookLM üzerinden de kullanılabiliyor. Bu yenilikler, Google’ın yeni Gemini 3 modelinin bir parçası olarak sunuluyor.

