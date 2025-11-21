Google, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'yu tanıttı

Nano Banana Pro neler getiriyor?
Google’ın açıklamasına göre yeni model, kullanıcının hayal ettiği sahneleri stüdyo kalitesinde tasarımlara dönüştürürken, daha yüksek kontrol, kusursuz metin yerleştirme ve gelişmiş dünya bilgisi sunuyor.
Google modelin aynı anda 14 adede kadar görseli kullanarak tek bir kompozisyonda birleştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca oluşturulan görselin istenilen kısmı seçilip düzenlenebiliyor. Bu seçenekler arasında kamera açısını değiştirme, netlik ayarı yapma, renk tonlamasını düzenleme ve hatta gün ışığından gece aydınlatmasına geçiş yapma gibi işlemler bulunuyor.
Nano Banana Pro ile üretilen görseller C2PA meta verisi içeriyor. Bu sayede yapay zeka ile oluşturulmuş görüntülerin ve deepfake içeriklerin tespit edilebilmesi amaçlanıyor.
Nano Banana Pro ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılar günlük belirli bir üretim kotası bulunuyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri ise daha yüksek limite sahip. Bir görsel oluşturmak için Gemini uygulamasını açıp "Thinking" modelini seçmek yeterli. Bazı aboneliklerde özellik, Arama ve NotebookLM üzerinden de kullanılabiliyor. Bu yenilikler, Google'ın yeni Gemini 3 modelinin bir parçası olarak sunuluyor.