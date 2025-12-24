Huawei, HarmonyOS kurulu cihaz sayısını açıkladı: Ekosistem hızla büyüyor

HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6, 32 milyon cihazda
Kayıtlı HarmonyOS kullanıcı sayısı 10 milyonu aşarken, her gün 88 milyon uygulama indirme ve güncelleme işleminin gerçekleştirildiği açıklandı. En son istatistiklere göre, HarmonyOS 5 ve 6, Aralık ayında 150.000 yeni cihaza kuruldu.
HarmonyOS, dokunarak paylaşma, HarmonyOS yapay zeka araçları, güvenli erişim gibi 70'ten fazla yenilikçi deneyimi destekliyor. Ayrıca, Çinli geliştiricilerin özel uygulamaları mevcut.
22 Ekim'de yayınlanan HarmonyOS 6, 23 milyon kullanıcıya sahip olup, Çin'de art arda altı çeyrek boyunca ikinci en büyük akıllı telefon işletim sistemi konumunu koruyor. 2024'ten bu yana, bağlı HarmonyOS ekosistem cihazlarının sayısı 10 milyondan 20 milyona yükselerek, Huawei olmayan cihazlara hızla yaygınlaştığını gösteriyor.
HarmonyOS, Huawei'nin kendi geliştirdiği, 2019 yılından bu yana akıllı cihazlar için sunduğu bir işletim sistemi. Huawei, yıllar geçtikçe sistemin temel mimarisinde birçok iyileştirme yaptı ve platformlar arası uyumlu hale getirdi. HarmonyOS şu anda otomobillerde de yer alıyor.
HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6, yerel HarmonyOS uygulamalarını destekleyen ve Huawei cihazlarıyla uyumluluğu önemli ölçüde geliştiren en yeni iki sürüm.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: