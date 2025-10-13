200MP telefoto kameralı Vivo X300 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo X300 serisi, Çin’de tanıtıldı. Amiral gemisi akıllı telefon serisi, Vivo X300 ve Vivo X300 Pro'dan oluşuyor. Bu telefonlar, MediaTek'in en yeni Dimensity 9500 işlemcisini taşıyor ve Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile geliyor. Ayrıca Zeiss tarafından tasarlanmış kameralar ve V3+ görüntü işleme çipini taşıyorlar. Standart modelde 200 megapiksel Samsung HPB ana arka sensör bulunurken, Pro modelde 50 megapiksel Sony LYT-828 ana sensör bulunuyor. Bu arada, her iki telefonda da önde 50 megapiksel selfie kamera var.

Vivo X300 Pro model neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Vivo X300 Pro, 120 Hz yenileme hızı, 1.5K (2.800×1.216 piksel) çözünürlük sağlayan 6.78 inç düz BOE Q10+ LTPO OLED ekrana sahip. Cihaz, MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 16GB RAM ve 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Kutusundan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor.

Kamera kısmında Vivo X300 Pro, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel Sony LYT-828 ana sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 200 megapiksel periskop telefoto lens ile donatılmış. İsteğe bağlı olarak, Zeiss'ın 2.35x telefoto teleconverter aksesuarını destekliyor. Zeiss destekli kamera sistemine, son işleme ve ön işleme için sırasıyla V3+ ve Vs1 görüntüleme çipleri eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise 50 megapiksel Samsung JN1 selfie kamerası bulunuyor.

Vivo X300 Pro, 90W kablolu, 40W kablosuz şarjı destekleyen 6510 mAh bataryadan güç alıyor. Güvenlik için, ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor. Cihaz ayrıca çift hoparlör, X serisindeki en büyük x ekseni doğrusal motoru, eylem düğmesi, sinyal yükseltici çip ve 4 adet Wi-Fi güçlendirici ile donatılmış. Bağlantı seçenekleri arasında; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS ve USB 3.2 Gen 1 Type-C portu yer alıyor. Cihaz, toz ve suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasına sahip. Telefon, 7.99 mm inceliğinde, 226 g ağırlığında.

Vivo X300 Pro fiyatı ne kadar?

Vivo X300 Pro, 5299 yuan (744$) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256 GB depolama için geçerli. Bellek ve depolamaya göre Vivo X300 Pro modelin fiyatı şu şekilde:

12 GB + 256: 5299 yuan (744 dolar)

16 GB + 512 GB: 5999 yuan (843 dolar)

16 GB + 1 TB: 6699 yuan (941 dolar)

16 GB + 1 TB (Uydu iletişimini destekleyen sürüm): 8299 yuan (1166 dolar)

Vivo X300 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Standart Vivo X300, X300 Pro ile aynı işlemciye, işletim sistemine, yapıya, bağlantı ve güvenlik özelliklerine sahip. Bu model, biraz daha ince (7.95 mm) ve hafif (190 g). Telefon, 120 Hz yenileme hızı, 1,5K (2.640×1.216 piksel) çözünürlük sağlayan 6.31 inç BOE Q10+ LTPO OLED ekrana sahip. Pro modeliyle aynı hızda şarj oluyor ancak daha ufak batarya (6040 mAh) ile donatılmış.

Vivo X300, Pro modeliyle aynı 50 megapiksel ön kameraya sahip. Arka tarafta, 200 megapiksel Samsung HPB birincil OIS destekli sensör, ultra geniş açılı lensli 50 megapiksel Samsung JN1 sensör ve 50 megapiksel LYT-602 periskop telefoto kamera bulunuyor. Zeiss destekli bu kurulum, ayrıca V3+ son işlem görüntüleme çipi ve Zeiss'ın isteğe bağlı 2.35x telefoto teleconverter aksesuarı için destek içeriyor.

Vivo X300 fiyatı ne kadar?

Standart Vivo X300 modeli, 4399 yuan (618$) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256 GB depolama için geçerli. Bellek ve depolamaya göre Vivo X300’ün fiyatı şu şekilde:

12 GB + 256 GB: 4399 yuan (618 dolar)

16 GB + 256 GB: 4699 yuan (660 dolar)

12 GB + 512 GB: 4999 yuan (702 dolar)

16 GB + 512 GB: 5299 yuan (744 dolar)

16 GB + 1 TB: 5799 yuan (815 dolar)

Vivo X300 Pro özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 2800x1260, 120Hz, 4500nit, LTPO AMOLED

: 6.78 inç, 2800x1260, 120Hz, 4500nit, LTPO AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9500

: MediaTek Dimensity 9500 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/1.6 (ana) + 200MP f/2.7 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

50MP f/1.6 (ana) + 200MP f/2.7 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera: 50MP f/2.0

50MP f/2.0 Batarya : 6510 mAh, 90W kablolu/40W kablosuz şarj

: 6510 mAh, 90W kablolu/40W kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Yazılım : Android 16, OriginOS 6

: Android 16, OriginOS 6 Boyut ve ağırlık: 161.2 x 75.5 x 8mm, 226 g

Vivo X300 özellikleri

Ekran : 6.31 inç, 2640x1216, 120Hz, 4500nit, LTPO AMOLED

: 6.31 inç, 2640x1216, 120Hz, 4500nit, LTPO AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9500

: MediaTek Dimensity 9500 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200MP f/1.7 (ana) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

: 200MP f/1.7 (ana) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 6040 mAh, 90W kablolu/40W kablosuz şarj

: 6040 mAh, 90W kablolu/40W kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Yazılım : Android 16, OriginOS 6

: Android 16, OriginOS 6 Boyut ve ağırlık: 150.6 x 71.9 x 8mm, 190 g

