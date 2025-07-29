Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı
Huawei ve Seres’in ortak geliştirdiği yeni Aito M7, Çin’de tanıtıldı. EREV sınıfındaki büyük SUV model, Eylül 2025’te Çin'de satışa sunulmasının ardından Seres 7 adıyla küresel pazarlara da açılacak.
Yeni Aito M7, daha önce tanıtılan Aito M8 ile aynı tasarım dilini paylaşıyor. Ön bölümde çıkıntılı burun, kapalı panjur, dikey hava girişleri, oldukça ince bir alt panjur ve gündüz LED'leriyle çevrili köşeli farlar dikkat çekiyor. Araçta gizli kapı kolları, çok kollu jantlar, krom süslemeler ve boydan boya uzanan LED arka stoplar bulunuyor.
Yeni Aito M7’nin motor seçenekleri, büyük ölçüde Aito M8 ile benzerlik gösteriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonun 37 ila 53,4 kWsa kapasiteli batarya ile çalışan 392 kW (526 hp) gücünde bir elektrikli sisteme sahip olması bekleniyor. Bu versiyonda 1.5 litrelik turbo benzinli motor da jeneratör olarak görev yapıyor ve 158 hp güç üretiyor. Giriş seviyesindeki modelde ise arkadan itişli tek motorlu bir versiyon sunulacak. Bu versiyonun 304 hp güç üreteceği belirtiliyor.
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi