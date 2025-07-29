Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7, Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Büyük boy EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç) segmentinde yer alan model, tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yeni Aito M7, Eylül 2025’te Çin’de satışa sunulacak. Modelin daha sonra Seres markasıyla yurt dışına da açılması bekleniyor.

Yeni Aito M7, daha önce tanıtılan Aito M8 ile aynı tasarım dilini paylaşıyor. Ön bölümde çıkıntılı burun, kapalı panjur, dikey hava girişleri, oldukça ince bir alt panjur ve gündüz LED'leriyle çevrili köşeli farlar dikkat çekiyor. Araçta gizli kapı kolları, çok kollu jantlar, krom süslemeler ve boydan boya uzanan LED arka stoplar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelde siyah renkli tavan rayları ve sütunlar kullanılmış. Tavan bölümünde yer alan LiDAR sensörü, aracın Huawei’nin gelişmiş sürüş destek sistemi ADS 4 ile donatılacağına işaret ediyor. Bu sistem, çarpışma önleme, park yardımı ve kavşak geçiş desteği gibi özellikler sunuyor. Mercan Kırmızısı gövde rengi de otomobilin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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Yeni Aito M7’nin motor seçenekleri, büyük ölçüde Aito M8 ile benzerlik gösteriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonun 37 ila 53,4 kWsa kapasiteli batarya ile çalışan 392 kW (526 hp) gücünde bir elektrikli sisteme sahip olması bekleniyor. Bu versiyonda 1.5 litrelik turbo benzinli motor da jeneratör olarak görev yapıyor ve 158 hp güç üretiyor. Giriş seviyesindeki modelde ise arkadan itişli tek motorlu bir versiyon sunulacak. Bu versiyonun 304 hp güç üreteceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Aito M7’nin mevcut versiyonla benzer şekilde yaklaşık 34.920 ile 46.100 dolar fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor. Araç, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek. Daha sonra Seres 7 adıyla küresel pazarlara da açılması planlanıyor. Huawei ve Seres, bu yeni modelle birlikte düşen satışları toparlamayı ve rekabette yeniden öne çıkmayı hedefliyor.

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Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı

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