Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı

    Huawei ve Seres’in ortak geliştirdiği yeni Aito M7, Çin’de tanıtıldı. EREV sınıfındaki büyük SUV model, Eylül 2025’te Çin'de satışa sunulmasının ardından Seres 7 adıyla küresel pazarlara da açılacak.

    Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7, Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Büyük boy EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç) segmentinde yer alan model, tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yeni Aito M7, Eylül 2025’te Çin’de satışa sunulacak. Modelin daha sonra Seres markasıyla yurt dışına da açılması bekleniyor.

    Yeni Aito M7, daha önce tanıtılan Aito M8 ile aynı tasarım dilini paylaşıyor. Ön bölümde çıkıntılı burun, kapalı panjur, dikey hava girişleri, oldukça ince bir alt panjur ve gündüz LED'leriyle çevrili köşeli farlar dikkat çekiyor. Araçta gizli kapı kolları, çok kollu jantlar, krom süslemeler ve boydan boya uzanan LED arka stoplar bulunuyor.

    Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelde siyah renkli tavan rayları ve sütunlar kullanılmış. Tavan bölümünde yer alan LiDAR sensörü, aracın Huawei’nin gelişmiş sürüş destek sistemi ADS 4 ile donatılacağına işaret ediyor. Bu sistem, çarpışma önleme, park yardımı ve kavşak geçiş desteği gibi özellikler sunuyor. Mercan Kırmızısı gövde rengi de otomobilin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Yeni Aito M7’nin motor seçenekleri, büyük ölçüde Aito M8 ile benzerlik gösteriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonun 37 ila 53,4 kWsa kapasiteli batarya ile çalışan 392 kW (526 hp) gücünde bir elektrikli sisteme sahip olması bekleniyor. Bu versiyonda 1.5 litrelik turbo benzinli motor da jeneratör olarak görev yapıyor ve 158 hp güç üretiyor. Giriş seviyesindeki modelde ise arkadan itişli tek motorlu bir versiyon sunulacak. Bu versiyonun 304 hp güç üreteceği belirtiliyor.

    Huawei ve Seres iş birliğiyle geliştirilen yeni Aito M7 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Aito M7’nin mevcut versiyonla benzer şekilde yaklaşık 34.920 ile 46.100 dolar fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor. Araç, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek. Daha sonra Seres 7 adıyla küresel pazarlara da açılması planlanıyor. Huawei ve Seres, bu yeni modelle birlikte düşen satışları toparlamayı ve rekabette yeniden öne çıkmayı hedefliyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    _
    _Luminus_ 6 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 7 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cif ile araba çizik giderme podyum park'a nasıl gidilir metro araç klima üflüyor ama soğutmuyor silinmiş instagram hesabını savcılık bulabilir mi discord update failed hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum