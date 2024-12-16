Huawei ve Chery'den yeni model: Luxeed R7 EREV

Luxeed'in ürün gamında şu an iki elektrikli model bulunuyor: S7 sedan ve R7 coupe-SUV. Bunlar ikisi arasında daha popüler olan SUV sadece kasım ayında 11 bin adedin üzerinde satıldı. Marka da bu nedenle EREV versiyon ekleme planlarını SUV model üzerinde gerçekleştirme kararı aldı. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken R7 EREV, 19 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak.
Luxeed R7 EREV'deki benzinli ve elektrikli motorların güç ve tork verileri henüz açıklanmadı. Diğer yandan otomobilde Huawei'nin üçüncü nesil Qiankun gelişmiş sürüş asistan sisteminin kullanılacağını biliyoruz. Bu da otomobilin otoyollardaki yüksek hızlarda otonom olarak kullanılabileceği ve akıllı park özelliğini destekleyeceği anlamına geliyor.
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor