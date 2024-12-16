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Tam Boyutta Gör Huawei ve Chery, ortak girişim olarak kurdukları Luxeed markasını büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Luxeed R7 olarak adlandırılan coupe-SUV modelin EREV (Extended-Range-Electric-Vehicle) versiyonu tanıtılacak.

Luxeed'in ürün gamında şu an iki elektrikli model bulunuyor: S7 sedan ve R7 coupe-SUV. Bunlar ikisi arasında daha popüler olan SUV sadece kasım ayında 11 bin adedin üzerinde satıldı. Marka da bu nedenle EREV versiyon ekleme planlarını SUV model üzerinde gerçekleştirme kararı aldı. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken R7 EREV, 19 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör EREV modeller, otomobilin elektrik motorlarına enerji sağlayan bataryayı bir jeneratör gibi şarj eden içten yanmalı motora sahipler. Bu modelde de ön kaputun altında 1.5 litre turbo benzinli motor bulunuyor. CATL tarafından üretilen 36 kWsa'lik LFP bataryanın kullanıldığı modelin yakıt tüketimi 100 km'de 5,7 litre olarak açıklandı. CLTC'ye göre 200 km civarında saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin toplam menzili ise 1570 km.

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Luxeed R7 EREV'deki benzinli ve elektrikli motorların güç ve tork verileri henüz açıklanmadı. Diğer yandan otomobilde Huawei'nin üçüncü nesil Qiankun gelişmiş sürüş asistan sisteminin kullanılacağını biliyoruz. Bu da otomobilin otoyollardaki yüksek hızlarda otonom olarak kullanılabileceği ve akıllı park özelliğini destekleyeceği anlamına geliyor.

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Huawei ve Chery'den yeni model: Luxeed R7 EREV