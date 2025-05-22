Nissan Micra elektrikli olarak geri döndü!

Yeni Micra, Renault 5 ve Twingo gibi modellerin de kullandığı AmpR Small mimarisi üzerinde inşa edildi. Dolayısıyla genlerinde Renault kodlarını taşıyor. Modern ve yumuşak hatlarıyla dikkatleri çeken Nissan Micra, yuvarlak gündüz farları ve stoplarıyla bir miktar retro tasarım öğeleri de içeriyor.
Yeni Nissan Micra EV bu yılın ilerleyen zamanlarında Avrupa'da satışa sunulacak. Şuan için fiyatla ilgili bir açıklamada bulunulmadı.
Elektrikli Micra'dan sonra Nissan, elektrikli araç serisini yeni Leaf, Juke ve elektrikli Qashqai modelleriyle genişletecek.
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