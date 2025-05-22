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    Nissan Micra elektrikli olarak geri döndü!

    Nissan'ın küçük şehir otomobili Micra iki yılın ardından altıncı nesliyle geri döndü. Artık sadece elektrikli olarak satılacak olan otomobil neler sunuyor?     

    Elektrikli Nissan Micra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nissan'ın küçük şehir otomobili Micra iki yılın ardından altıncı nesliyle geri döndü. Artık sadece elektrikli olarak satılacak olan otomobil, yeni tasarımı ve 400 km'den fazla menziliyle tanıtıldı.

    Nissan Micra 2025 özellikleri

    Yeni Micra, Renault 5 ve Twingo gibi modellerin de kullandığı AmpR Small mimarisi üzerinde inşa edildi. Dolayısıyla genlerinde Renault kodlarını taşıyor. Modern ve yumuşak hatlarıyla dikkatleri çeken Nissan Micra, yuvarlak gündüz farları ve stoplarıyla bir miktar retro tasarım öğeleri de içeriyor.

    Elektrikli Nissan Micra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda 10.1 inç büyüklüğünde bilgi eğlence ve gösterge paneli ve üç kollu direksiyon yer alıyor. Bilgi eğlence sistemi ise Google tabanlı olarak geliştirilmiş. NissanConnect uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilen araç, Apple CarPlay ve Android Auto desteğini de barındırıyor.
    Elektrikli Nissan Micra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Nissan Micra, 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle sunulacak. Sırasıyla 310 km ve 408 km WLTP menziline sahip olan otomobil, 100 kW DC şarj desteğiyle yaklaşık 30 dakikada %15'ten %80'e kadar şarj olabiliyor. Ayrıca diğer elektrikli cihazlara güç sağlayabilen araçtan yüke (V2L) özelliği de sunuluyor. Motor seçenekleri ise 90-110 kW arasında değişecek.

    Yeni Nissan Micra EV bu yılın ilerleyen zamanlarında Avrupa'da satışa sunulacak. Şuan için fiyatla ilgili bir açıklamada bulunulmadı.

    Elektrikli Micra'dan sonra Nissan, elektrikli araç serisini yeni Leaf, Juke ve elektrikli Qashqai modelleriyle genişletecek.

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    turkelvis 18 saat önce

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