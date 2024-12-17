13.700 dolarlık Chery iCar V23 satışa sunuldu

iCar V23'ün köşeli tasarımı klasik bir görüntü oluştururken 210 mm'lik (4x4 versiyonda) yerden yüksekliği ve 40 derecenin üzerindeki yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla hafif arazi koşullarına da göz kırpıyor. SUV'un ölçülerine baktığımızda ise 4220 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1845 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz.
iCar V23'ün gövde tasarımı bizlere geçmişi hatırlatsa da iç mekanda modern bir görüntü bizleri karşılıyor. Koyu ve açık renkli döşemelerle kontrast oluşturulan alanda 15.4 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. 2.5K çözünürlüğe sahip olan bu ekran, Qualcomm'un Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor. 2+2 oturma düzeninde ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor.
iCar V23'ün tek motorlu versiyonunda 100 kW (134 hp) güç ve 180 Nm tork sunan bir motor görev yapıyor. 59.93 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya ile kombine edilen bu motor, CLTC döngüsüne göre tek şarjla 401 km menzil vadediyor. 4x4 versiyonda ön tarafa 55 kW'lık bir motorun eklenmesiyle toplam 211 beygir güç ve 292 Nm tork açığa çıkıyor. Bu seçenekte 81.76 kWsa'lik NMC batarya ile 501 kilometre menzil sunuluyor.
Otomobilin 4x4 versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor. Her iki seçenekte de hızlı şarj ile %30-80 dolum 30 dakikada gerçekleştirilebiliyor. iCar V23'te ayrıca V2L (3.3 kW) desteği de mevcut. Bu sayede bataryadaki enerji kullanılarak farklı elektronik cihazlara güç verilebiliyor.
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor