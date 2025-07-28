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    Ticaret Bakanlığı'ndan motorlu taşıt ticaretindeki ihlallere toplam 250 milyon lira ceza

    Ticaret Bakanlığı, motorlu taşıt ticaretinde kurallara uymayanlara 250 milyon TL ceza kesti. ÖTV düzenlemesine aykırı satışlar ve fahiş fiyat uygulamaları mercek altına alındı.

    Otomotivde kurallara uymayanlara toplam 250 milyon TL ceza Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, motorlu taşıt ticaretinde kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu konuda alınan önlemler ve uygulananan yaptırımlar duyuruldu.

    Bakanlık, ÖTV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından sektördeki fiyat değişimlerinin titizlikle izlendiğini ve manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı incelemeler yürütüldüğünü açıkladı.

    Yapılan denetimler kapsamında taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgelerinin iptal edildiği belirtildi. Söz konusu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklandı.

    "6 ay - 6 bin km" düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin TL para cezası uygulandığı açıklandı. Ayrıca, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye de yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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    _
    _Luminus_ 2 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 3 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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