Skoda'nın yeni tasarım dilinin ilk örneği: Skoda Elroq

- Yeni bir tasarım dili: Modern Solid
- Teknolojik ve geniş kabinde sürdürülebilir malzemeler
- 13 inç multimedya ekranı ve yapay zekaya sahip sesli asistan
- Menzil ve şarj süreleri
- Yapay motor sesi e-noise
- Güvenlik ve akıllı özellikler
- Sportif ve daha dinamik bir seçenek: Elroq Sportline
- Yorumlar
Škoda, C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq’un örtüsünü gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle kaldırdı. Markanın elektrikli ürün yelpazesini genişleten Elroq, aynı zamanda Škoda’nın yeni tasarım dili “Modern Solid” ile tasarlanmış ilk tam elektrikli model olma unvanına da sahip.
Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak Elroq, sahip olduğu özelliklerle elektrikli mobilite dünyasında yeni bir çağ başlatıyor. Şık tasarımını farklı güç ünitesi ve batarya seçenekleriyle bir araya getiren Elroq, tek şarjda 560 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor
Yeni bir tasarım dili: Modern Solid
Bu tasarım sunduğu şıklığın yanında Yeni Elroq’un daha aerodinamik bir yapıda olmasını da beraberinde getiriyor. Aracın 0.26 Cd sürtünme katsayısı, aerodinamik tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel olduğunu da kanıtlıyor. Bu düşük sürtünme katsayısı hem menzili artırıyor hem de uzun yolculuklarda üstün bir performans sağlıyor.
Škoda Elroq’un kendine özgü ve akıcı yan profili, aerodinamik açıdan optimize edilmiş A sütunundan bagaj kapağının üzerindeki tavan spoylerine kadar uzanıyor. Arka bölüm ise stoplardaki ince çizgiler ve minimalist iki boyutlu görünümle yeni tasarım dilini tamamlıyor.
Modern Solid’in en belirgin özelliklerinden minimalizm, sadece dış tasarımda değil, aracın kabininde de kendisini gösteriyor. Elroq’un iç mekanında kullanılan yenilikçi malzemeler, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışını yansıtıyor. Geniş iç hacim, sade hatlar ve sofistike detaylarla birleşerek, araç içerisindekilere konforlu ve şık bir deneyim sunuyor.
Dokuz farklı gövde rengiyle sunulacak Elroq’un renk skalasında ilk kez kullanılan Timiano Yeşili de yer alıyor.
Teknolojik ve geniş kabinde sürdürülebilir malzemeler
Yeni Škoda Elroq’un kabin tasarım seçeneklerinden Studio Design Selection, minimalist ve sade iç mekan tasarımında siyah kumaş koltuk döşemeleri sunuyor. Loft Design Selection’da ise yosun yeşili dikişlerle hareketlendirilmiş antrasit gri suni deri ve geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilmiş RecyTitan kumaşlara yer veriliyor.
Yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş PET şişe içeren bu malzeme, kapı panelleri, koltuklar, gösterge paneli, orta kol dayama ve diz bölgesinde kullanılıyor. İlk kez bir Škoda modelinde, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş giysilerden elde edilen lifler (yüzde 6) döngüsel süreçle ve güvenli kimyasal işlemle harmanlandı. İpliklerin örülmesi ve dokunmasındaki titiz detaylar, konforu, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği öne çıkarıyor.
Lodge Design Selection kabin ise, yüzde 75 geri dönüştürülmüş ECONYL lifleri ve yüzde 25 polyesterden oluşan TechnoFil adlı bir malzemeye sahip. Yenilikçi ECONYL iplikleri balık ağları, kumaş halı artıkları gibi naylon atıkları yeniden kullanarak yeni naylon ipliğe dönüştürülmesini içeriyor. Mükemmel aşınma direnciyle bilinen ECONYL naylon aynı zamanda yüzde 100 yenilenebilir olduğundan, ipliklerin kalite kaybı olmadan tekrar tekrar geri dönüştürülmesine olanak tanıyor. Lodge Design Selection siyah TechnoFil kumaşları açık gri suni deri ile bir araya getiriyor. Siyah tavan döşemesinin yanı sıra emniyet kemerlerinde ve koltuklardaki döşemelerde kontrast yaratan turuncu detaylarla dikkat çekiyor.
Elroq’ta kullanılan bu materyaller, şıklığıyla öne çıkarken aynı zamanda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik anlayışını aracın her alanında hissettirmeyi amaçlıyor.
13 inç multimedya ekranı ve yapay zekaya sahip sesli asistan
Elroq’ta daha da geliştirilen Škoda sesli asistanı Laura, ChatGPT entegrasyonu sayesinde geniş bir işlev yelpazesi sunuyor. Yapay zekaya dayanan ChatGPT yazılımı, Laura’nın araç bilgi-eğlence, navigasyon ve klima kontrol sistemlerini kontrol etmenin yanı sıra genel bilgi sorularını yanıtlamasını sağlıyor.
Bununla birlikte geniş iç hacmini 470 litre bagaj kapasitesiyle birleştiren Elroq’un arka koltuklarının katlanmasıyla bagaj hacmi 1.580 litreye kadar çıkıyor. Böylece hem şehir içi kullanımlar hem de uzun yolculuklar için bol miktarda alan sağlanıyor. Bu geniş alan, Elroq’u sadece aileler için değil, aynı zamanda sık seyahat eden veya aktif bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal de bir seçenek haline getiriyor.
Škoda, Elroq’un iç mekanında sunduğu Simply Clever akılcı çözümleri ile kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Araç içinde çeşitli akıllı depolama alanları, günlük eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanıza imkan tanıyor. Bunların başında ise şarj kablosu için tasarlanmış gizli bölme geliyor. Škoda’nın her modeline sirayet eden akılcı çözümlerinin bu gibi işlevsel detayları, aracın içindeki her santimetrenin verimli kullanılmasını sağlıyor.
Škoda Elroq, 4.488 milimetre uzunluğa, 1.884 milimetre genişliğe ve 1.625 milimetre yüksekliğe sahip olarak tasarlandı. 2.765 milimetre ile cömert bir aks aralığı sunan model, 1.949 kilogram boş ağırlığa sahip.
Menzil ve şarj süreleri
En büyük lityum iyon bataryaya sahip versiyonlar, WLTP döngüsünde 560 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. Giriş seviyesindeki Elroq 50 modeli 125 kW güç üretirken, Elroq 85x modeli dört tekerlekten çekiş sistemi ve ek bir motorla ürün gamının zirvesinde yer alıyor. Elroq 85 versiyonu ise, 560 kilometreden daha uzun menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar için ideal bir yol arkadaşı öne çıkıyor.
Elroq’un sunduğu menzil kadar etkileyici bir diğer özellik de şarj süreleri oluyor. 175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 85 ve 85x versiyonlarındaki 82 kWh kapasiteli bataryası sadece 28 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. 145 kW ve 165 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyen Elroq 50 ve Elroq 60 için aynı işlem 25 dakika veya daha kısa sürede tamamlanıyor. Tüm Elroq modelleri AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar şarj hızlarını destekliyor. Bu hızlı şarj özelliği, Elroq’u günlük kullanımda da son derece pratik bir seçenek haline getiriyor.
Yapay motor sesi e-noise
Yüzde 100 elektrikli yeni Škoda Elroq tamamen sessiz bir model olsa da markanın yarattığı kendine özgü sesiyle yollarda kolayca fark ediliyor. Elektrikli araçlarda yasal bir zorunluluk olan e-noise (elektronik gürültü), düşük hızlarda yayaları uyarmak için kullanılıyor. Škoda’nın yeni Modern Solid tasarım dili ve kurumsal kimliğiyle uyumlu olarak geliştirilen sesler iki farklı biçimde adlandırılıyor. “Fütüristik” adı verilen ses, aracın tüm sürüş modlarında aktif olurken, “Sport” modunda daha düşük frekanslı ve sportif bir ses sunuluyor.
Güvenlik ve akıllı özellikler
Elroq ayrıca, sürüş sırasında karşılaşılabilecek olası kazalara karşı etkili çözümler sunuyor. Yaya ve Bisiklet Öngörülü Frenleme Asistanı yayalar ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcıları da korunuyor. Sistem yaklaşan tehlikeleri algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde aracın fren sistemini devreye sokuyor.
Sportif ve daha dinamik bir seçenek: Elroq Sportline
Škoda ürün gamında daha fazla sportiflik unsurlarını öne çıkaran Sportline donanımını, Elroq modelinde de yer alıyor. Yeni Elroq Sportline, dinamik tasarımı ve gelişmiş sürüş özelliklerini bir araya getiriyor. Elroq 50, Elroq 60 ve Elroq 85 versiyonlarında yer alan Sportline donanım seviyesi, siyah detaylarla ve daha büyük jantlarla markanın sportif DNA’sına gönderme yapıyor.
20 inç jantlarla donatılan Elroq Sportline’ın 85 versiyonu ise, standart olarak spor süspansiyonlarla sunuluyor. Önde 15 mm ve arkada 10 mm alçaltılmış süspansiyonlarla elektrikli ve sportif sürüş keyfi daha da ileriye taşınıyor.
Elroq Sportline’ın kabini de dış tasarımındaki sportif çizgileri devam ettiriyor. Siyah Suedia ve suni deri ile döşenmiş spor koltuklar, gri kontrast dikişler ve ısıtmalı direksiyon ile birlikte lüks ve konforlu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İç mekandaki karbon görünümlü detaylar ve paslanmaz çelik pedallar da aracın sportif kimliğini güçlendiriyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.