Skoda'nın yeni tasarım dilinin ilk örneği: Skoda Elroq

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Škoda, C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq’un örtüsünü gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle kaldırdı. Markanın elektrikli ürün yelpazesini genişleten Elroq, aynı zamanda Škoda’nın yeni tasarım dili “Modern Solid” ile tasarlanmış ilk tam elektrikli model olma unvanına da sahip.

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak Elroq, sahip olduğu özelliklerle elektrikli mobilite dünyasında yeni bir çağ başlatıyor. Şık tasarımını farklı güç ünitesi ve batarya seçenekleriyle bir araya getiren Elroq, tek şarjda 560 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor

Yeni bir tasarım dili: Modern Solid

Tam Boyutta Gör Modern Solid tasarım dili, sağlamlık, işlevsellik ve özgünlük ilkelerini temelinde barındırıyor. Elroq’un dış görünümü, modern çizgilerle yeniden yorumlanan geleneksel Škoda tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Tech-Deck ismi verilen ön yüz, klasik Škoda ızgarasının yerine geçen, sade ve sofistike hatlarla şekillendirilmiş olmasıyla öne çıkıyor. Yeni tasarım diliyle birlikte markanın SUV modellerine özgü “dört bölümlü” far görünümü; Matrix-LED farları ve bu ünitenin farklı aydınlatma modlarıyla yeniden yorumlanıyor.

Bu tasarım sunduğu şıklığın yanında Yeni Elroq’un daha aerodinamik bir yapıda olmasını da beraberinde getiriyor. Aracın 0.26 Cd sürtünme katsayısı, aerodinamik tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel olduğunu da kanıtlıyor. Bu düşük sürtünme katsayısı hem menzili artırıyor hem de uzun yolculuklarda üstün bir performans sağlıyor.

Škoda Elroq’un kendine özgü ve akıcı yan profili, aerodinamik açıdan optimize edilmiş A sütunundan bagaj kapağının üzerindeki tavan spoylerine kadar uzanıyor. Arka bölüm ise stoplardaki ince çizgiler ve minimalist iki boyutlu görünümle yeni tasarım dilini tamamlıyor.

Modern Solid’in en belirgin özelliklerinden minimalizm, sadece dış tasarımda değil, aracın kabininde de kendisini gösteriyor. Elroq’un iç mekanında kullanılan yenilikçi malzemeler, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışını yansıtıyor. Geniş iç hacim, sade hatlar ve sofistike detaylarla birleşerek, araç içerisindekilere konforlu ve şık bir deneyim sunuyor.

Dokuz farklı gövde rengiyle sunulacak Elroq’un renk skalasında ilk kez kullanılan Timiano Yeşili de yer alıyor.

Teknolojik ve geniş kabinde sürdürülebilir malzemeler

Tam Boyutta Gör Elroq’un kabininde kullanılan sürdürülebilir ve yenilikçi malzemeler, aracın çevre dostu kimliğini güçlendiriyor. Koltuk döşemeleri, kapı panelleri ve diğer iç yüzeylerde kullanılan materyaller, geri dönüştürülmüş ve çevreye duyarlı bileşenlerden üretiliyor. Škoda’nın bu sürdürülebilir hamlesi, yalnızca estetik ve işlevsellik açısından değil, aynı zamanda çevre üzerindeki etkiyi azaltma açısından da büyük rol oynuyor.

Yeni Škoda Elroq’un kabin tasarım seçeneklerinden Studio Design Selection, minimalist ve sade iç mekan tasarımında siyah kumaş koltuk döşemeleri sunuyor. Loft Design Selection’da ise yosun yeşili dikişlerle hareketlendirilmiş antrasit gri suni deri ve geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilmiş RecyTitan kumaşlara yer veriliyor.

Yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş PET şişe içeren bu malzeme, kapı panelleri, koltuklar, gösterge paneli, orta kol dayama ve diz bölgesinde kullanılıyor. İlk kez bir Škoda modelinde, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş giysilerden elde edilen lifler (yüzde 6) döngüsel süreçle ve güvenli kimyasal işlemle harmanlandı. İpliklerin örülmesi ve dokunmasındaki titiz detaylar, konforu, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği öne çıkarıyor.

Lodge Design Selection kabin ise, yüzde 75 geri dönüştürülmüş ECONYL lifleri ve yüzde 25 polyesterden oluşan TechnoFil adlı bir malzemeye sahip. Yenilikçi ECONYL iplikleri balık ağları, kumaş halı artıkları gibi naylon atıkları yeniden kullanarak yeni naylon ipliğe dönüştürülmesini içeriyor. Mükemmel aşınma direnciyle bilinen ECONYL naylon aynı zamanda yüzde 100 yenilenebilir olduğundan, ipliklerin kalite kaybı olmadan tekrar tekrar geri dönüştürülmesine olanak tanıyor. Lodge Design Selection siyah TechnoFil kumaşları açık gri suni deri ile bir araya getiriyor. Siyah tavan döşemesinin yanı sıra emniyet kemerlerinde ve koltuklardaki döşemelerde kontrast yaratan turuncu detaylarla dikkat çekiyor.

Elroq’ta kullanılan bu materyaller, şıklığıyla öne çıkarken aynı zamanda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik anlayışını aracın her alanında hissettirmeyi amaçlıyor.

13 inç multimedya ekranı ve yapay zekaya sahip sesli asistan

Tam Boyutta Gör Yeni Škoda Elroq’ta standart olarak sunulan 13 inç bilgi-eğlence ekranı, sezgisel kullanıcı arayüzüyle bir araya gelerek, sürücünün araç içi kontrolleri rahatça yönetmesine imkan tanıyor. Dijitalleşmenin ve modern teknolojilerin başarılı şekilde entegre edildiği sistem, sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda sürüş deneyimini de iyileştiriyor.

Elroq’ta daha da geliştirilen Škoda sesli asistanı Laura, ChatGPT entegrasyonu sayesinde geniş bir işlev yelpazesi sunuyor. Yapay zekaya dayanan ChatGPT yazılımı, Laura’nın araç bilgi-eğlence, navigasyon ve klima kontrol sistemlerini kontrol etmenin yanı sıra genel bilgi sorularını yanıtlamasını sağlıyor.

Bununla birlikte geniş iç hacmini 470 litre bagaj kapasitesiyle birleştiren Elroq’un arka koltuklarının katlanmasıyla bagaj hacmi 1.580 litreye kadar çıkıyor. Böylece hem şehir içi kullanımlar hem de uzun yolculuklar için bol miktarda alan sağlanıyor. Bu geniş alan, Elroq’u sadece aileler için değil, aynı zamanda sık seyahat eden veya aktif bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal de bir seçenek haline getiriyor.

Škoda, Elroq’un iç mekanında sunduğu Simply Clever akılcı çözümleri ile kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Araç içinde çeşitli akıllı depolama alanları, günlük eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanıza imkan tanıyor. Bunların başında ise şarj kablosu için tasarlanmış gizli bölme geliyor. Škoda’nın her modeline sirayet eden akılcı çözümlerinin bu gibi işlevsel detayları, aracın içindeki her santimetrenin verimli kullanılmasını sağlıyor.

Škoda Elroq, 4.488 milimetre uzunluğa, 1.884 milimetre genişliğe ve 1.625 milimetre yüksekliğe sahip olarak tasarlandı. 2.765 milimetre ile cömert bir aks aralığı sunan model, 1.949 kilogram boş ağırlığa sahip.

Menzil ve şarj süreleri

Tam Boyutta Gör Škoda’nın yeni elektriklisi Elroq, uzun menzil ve hızlı şarj kapasitesiyle de adından söz ettiriyor. Elroq 50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört versiyonla sunulan modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği ile kullanıcılara sunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güçleri ile Elroq, elektrikli mobilite deneyimini daha esnek hale getiriyor.

En büyük lityum iyon bataryaya sahip versiyonlar, WLTP döngüsünde 560 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. Giriş seviyesindeki Elroq 50 modeli 125 kW güç üretirken, Elroq 85x modeli dört tekerlekten çekiş sistemi ve ek bir motorla ürün gamının zirvesinde yer alıyor. Elroq 85 versiyonu ise, 560 kilometreden daha uzun menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar için ideal bir yol arkadaşı öne çıkıyor.

Elroq’un sunduğu menzil kadar etkileyici bir diğer özellik de şarj süreleri oluyor. 175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 85 ve 85x versiyonlarındaki 82 kWh kapasiteli bataryası sadece 28 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. 145 kW ve 165 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyen Elroq 50 ve Elroq 60 için aynı işlem 25 dakika veya daha kısa sürede tamamlanıyor. Tüm Elroq modelleri AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar şarj hızlarını destekliyor. Bu hızlı şarj özelliği, Elroq’u günlük kullanımda da son derece pratik bir seçenek haline getiriyor.

Yapay motor sesi e-noise

Yüzde 100 elektrikli yeni Škoda Elroq tamamen sessiz bir model olsa da markanın yarattığı kendine özgü sesiyle yollarda kolayca fark ediliyor. Elektrikli araçlarda yasal bir zorunluluk olan e-noise (elektronik gürültü), düşük hızlarda yayaları uyarmak için kullanılıyor. Škoda’nın yeni Modern Solid tasarım dili ve kurumsal kimliğiyle uyumlu olarak geliştirilen sesler iki farklı biçimde adlandırılıyor. “Fütüristik” adı verilen ses, aracın tüm sürüş modlarında aktif olurken, “Sport” modunda daha düşük frekanslı ve sportif bir ses sunuluyor.

Güvenlik ve akıllı özellikler

Tam Boyutta Gör Yeni Škoda Elroq, yolcularına gelişmiş pasif ve aktif güvenlik sistemleri, her yolculukta güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Seyahat Asistanı özelliği, sürüş güvenliğini artırmak adına daha fazla veriyi işlerken adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemleri de içeriyor. Özellikle şehir içi ve yoğun bölgelerde sürücünün yükünü hafifleten bu sistem, kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Elroq ayrıca, sürüş sırasında karşılaşılabilecek olası kazalara karşı etkili çözümler sunuyor. Yaya ve Bisiklet Öngörülü Frenleme Asistanı yayalar ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcıları da korunuyor. Sistem yaklaşan tehlikeleri algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde aracın fren sistemini devreye sokuyor.

Sportif ve daha dinamik bir seçenek: Elroq Sportline

Škoda ürün gamında daha fazla sportiflik unsurlarını öne çıkaran Sportline donanımını, Elroq modelinde de yer alıyor. Yeni Elroq Sportline, dinamik tasarımı ve gelişmiş sürüş özelliklerini bir araya getiriyor. Elroq 50, Elroq 60 ve Elroq 85 versiyonlarında yer alan Sportline donanım seviyesi, siyah detaylarla ve daha büyük jantlarla markanın sportif DNA’sına gönderme yapıyor.

Elektrikli Peugeot E-408 tanıtıldı: İşte özellikleri 16 sa. önce eklendi

20 inç jantlarla donatılan Elroq Sportline’ın 85 versiyonu ise, standart olarak spor süspansiyonlarla sunuluyor. Önde 15 mm ve arkada 10 mm alçaltılmış süspansiyonlarla elektrikli ve sportif sürüş keyfi daha da ileriye taşınıyor.

Elroq Sportline’ın kabini de dış tasarımındaki sportif çizgileri devam ettiriyor. Siyah Suedia ve suni deri ile döşenmiş spor koltuklar, gri kontrast dikişler ve ısıtmalı direksiyon ile birlikte lüks ve konforlu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İç mekandaki karbon görünümlü detaylar ve paslanmaz çelik pedallar da aracın sportif kimliğini güçlendiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Skoda Elroq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri