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Hynix dünyanın ilk 54nm mobil DDR2 belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hynix dünyanın ilk 54nm mobil DDR2 belleğini duyurdu
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DRAM üretiminde sektörün önde gelen oyuncularında Hynix yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 54nm mobil 1Gb DDR2 DRAM'inin ürettiğini açıkladı. 54nm üretim teknolojisiyle hazurlanan yeni bellek, mobile DDR DRAM'lara göre %50, standart DDR2 DRAM'lere göre ise %30 oranında daha az güç tüketiyor.

2-bit veya 4-bit prefect opsiyonuna sahip olan 16/32-bit I/O ile gelen yeni DRAM ayrıca 1066MHz'de çalışıyor. Düşük güç tüketimi ile özellikle MID (Mobil Internet Cihazı), netbook ve akıllı telefonlarda kullanılması beklenen yeni belleğin, yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
DDR3 kullanan taşınabilirler son derece nadir. DDR2'nin nereden bakarsan en az 2 yılı daha var.
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sertacaygun 10 yıl
Tam dizüstü bilgisayarlar için. Ama DDR2'lerin modası geçiyor usta ya...
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max975 10 yıl
54nm ilginç bir nm rik olmuş..
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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