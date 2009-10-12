Hynix ikinci jenerasyon 1Gb DDR3 üretimine başladığını açıkladı

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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Hynix, ikinci jenerasyon 1Gb (Gigabit) DDR3 üretimine başladığını açıkladı. 54nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni belleğin JEDEC standartlarlarıyla uyum çerçevesinde 1.5v geriliminde çalıştığı açıklanırken ilk jenerasyona göre verimlilik konusunda ciddi yol alındığı ve belleğin %30 daha az güç tükettiği belirtildi. Veri merkezleri (Data Center), sunucular ve süper-bilgisayarlarda sanallaştırılmış uygulamalarla kullanılması hedeflenen yeni belleğin yakında satışa sunulması beklenirken, Hynix'in aynı yaklaşımla 40nm üretim süreciyle 2Gbbellek üretimine başlaması da bekleniyor.