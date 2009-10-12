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Hynix ikinci jenerasyon 1Gb DDR3 üretimine başladığını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hynix ikinci jenerasyon 1Gb DDR3 üretimine başladığını açıkladı
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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Hynix, ikinci jenerasyon 1Gb (Gigabit) DDR3 üretimine başladığını açıkladı. 54nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni belleğin JEDEC standartlarlarıyla uyum çerçevesinde 1.5v geriliminde çalıştığı açıklanırken ilk jenerasyona göre verimlilik konusunda ciddi yol alındığı ve belleğin %30 daha az güç tükettiği belirtildi. Veri merkezleri (Data Center), sunucular ve süper-bilgisayarlarda sanallaştırılmış uygulamalarla kullanılması hedeflenen yeni belleğin yakında satışa sunulması beklenirken, Hynix'in aynı yaklaşımla 40nm üretim süreciyle 2Gbbellek üretimine başlaması da bekleniyor.


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XivA 10 yıl
resimdekiler 2gb. temsili de olabilir tabi.
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Diablo 10 yıl
1Gbit derken kastedilen, 1 çip için geçerli boyut olabilir.

Tek yüzünde 8 çip var, o da 1Gigabyte yapar, arka yüzünde de 8 tane varsa eğer, ki öyle düşünüyorum, 2Gigabyte tamamlanmış olur.
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Gt95 10 yıl
haber icin tesekkurler f57 kardesim
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