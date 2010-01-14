Hynix mobil cihazlar için düşük güçlü 2Gb DDR2 bellek yongası geliştirdi

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Arapların ortak olmayı planladığı dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Hynix, dünyanın ilk 2Gb düşük güçlü DDR2 yongası için çalışmaların tamamlandığını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1066Mbps hızında görev yapan yeni bellek yongası, 1.2v geriliminde çalışıyor ve 4.26 GB/sn'lik bant genişliği sunabiliyor. İlk örneklerinin çok yakında hazır olması ve yılın ortalarına doğru hacimli üretime girmesi beklenen 2Gb LP DDR2 bellek yongasının akıllı telefonlarda, tablet bilgisayarlarda ve smartbook'larda kullanılması amaçlanıyor.