Hynix'den akıllı telefonlar, netbook'lar ve MID'ler için 4Gb mobile DDR çözümü

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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerindne Güney Kore merkezli Hynix, mobil sistemler için 4Gb mobil DDR SDRAM çözümünü duyurdu. Intel'in Moorestown MID (Mobil Internet Cihazı) platformuna destek veren yeni yonganın MCP (Multi Chip Package) ve PoP (Package on Package) olmak üzere iki farklı versiyon ile geldiği ve 400Mbps hızını desteklediği belirtiliyor.

Saniyede 1.6GB'a kadar veri işlem kapasitesine sahip olan yeni yonganın mobil internet cihazları ile birlikte netbook'larda ve akıllı telefonlarda da kullanılması bekleniyor.

Hacimli üretimine Eylül ayı gibi başlanması planlanan 4Gb mobil DDR SDRAM yongasının üreticilere olan maliyeti hakkında ise şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.