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Hynix'in 40nm DRAM yongalarını kullandığı DDR3 bellekler, Intel onay programını geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hynix'in 40nm DRAM yongalarını kullandığı DDR3 bellekler, Intel onay programını geçti
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Önde gelen bellek üreticilerinden Güney Kore merkezli Hynix, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DRAM yongalarını kullandığı DDR3 belleklerin, Intel onay programını geçtiğini belirtti. Yeni nesil üretim teknolojisiyle hazırlanan 2GB DDR3 DRAM yongasının kullanıldığı 4GB DDR3 SO-DIMM ve 2GB DDR3 UDIMM bellek modüllerinin 1.5v gerilimiyle 1333MHz'de çalıştığı bildirildi.

Hynix açıklamasında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DRAM yongalarının, 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan benzer yongalara göre %40 daha az güç tükettiği ve %60 daha fazla verimlilik sağladığına dikkat çekti. Özellikle yüksek performanslı sunucular için geliştirilen yeni belleklerle Hynix düşük güç tüketimi, verimlilik ve performans noktasında iddialı olmayı hedefliyor.


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IgorStravinsky 10 yıl
Zaten 1.5V'da çalışıyor. Üzerinden geçen akımında fazla olacağını sanmıyorum. %60 verimlilik doğru ise gayet güzel. Çünkü bir önceki nesle göre %60 verimlilik zordur
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suslu76 10 yıl
bellekler bildiğim kadarı ile toplam güç tüketiminde fazla bir paya sahip değiller, yani pil süresini çok etkilemezler diye tahmin ediyorum
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syler23 10 yıl
konuyla alakalı değil ama sormak istedim;
laptopta ddr3 ile ddr2 arasında fazla fark varmı?? performans acısından?
kullanan arkadaşlardan bilgi almak için yazdım yanlış yerdeyse özür diliyorum dh üyelerinden.
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Confusion 10 yıl
50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan benzer yongalara göre %40 daha az güç tükettiği ve %60 daha fazla verimlilik sağladığına dikkat çekti.


bu rakamlar serverlar kadar dizüstülere de pil ömrü avantajı sağlyacaktır
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