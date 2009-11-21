Hynix'in 40nm DRAM yongalarını kullandığı DDR3 bellekler, Intel onay programını geçti

Tam Boyutta Gör

Önde gelen bellek üreticilerinden Güney Kore merkezli Hynix, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DRAM yongalarını kullandığı DDR3 belleklerin, Intel onay programını geçtiğini belirtti. Yeni nesil üretim teknolojisiyle hazırlanan 2GB DDR3 DRAM yongasının kullanıldığı 4GB DDR3 SO-DIMM ve 2GB DDR3 UDIMM bellek modüllerinin 1.5v gerilimiyle 1333MHz'de çalıştığı bildirildi.

Hynix açıklamasında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DRAM yongalarının, 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan benzer yongalara göre %40 daha az güç tükettiği ve %60 daha fazla verimlilik sağladığına dikkat çekti. Özellikle yüksek performanslı sunucular için geliştirilen yeni belleklerle Hynix düşük güç tüketimi, verimlilik ve performans noktasında iddialı olmayı hedefliyor.