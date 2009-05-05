HyperMac ile MacBook'lar 32 saate kadar çalışabiliyor

Dört çekirdekli mobil işlemciler ve masaüstü versiyonlarıyla benzer özelliklere sahip gelişmiş ekran kartlarıyla performans anlamında masaüstü sistemleri adeta yakalayan dizüstü bilgisayar dünyasında, ihtiyaç sahipleri özellikle "Desktop Replacement" olarak bilinen gelişmiş notebook segmentinde masaüstü sistemlerin yerini almaya aday, yüksek performanslı çok sayıda modele ulaşabiliyorlar. Fakat bilindiği üzere en ufağından en büyüğüne hemen her mobil sistemde var olan pil sorunu, dizüstü bilgisayarlar için de önemli bir konu. Bazı firmalar yeni nesil üretim teknolojileri ile farklı pil çözümleri üzerinde çalışmalarını sürdürse de henüz hacimli üretime geçebilecek, kayda değer bir adım atılabilmiş değil yani masaüstü sistemlere kafa tutan bir dizüstü bilgisayarın şebekeyle bağlantısı kesildiği anda pil üzerinden çalışması çok kısa sürecektir.

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Kullanım süresi konusunda benzer bir durum Apple'ın mobil sistemleri için de geçerli. MacBook serisi taşınabilir bilgisayarıyla mobil sistemler arenasında iddialı olan firma, model ve konfigürasyonuna göre 10 saat civarı pil ömrü sunabilen çeşitli dizüstü bilgisayalarını pazara sunmuş olsa da özellikle uzun süreli yolculuklarda, elektrik bağlantısı bulmakta sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ve çeşitli outdoor aktivitelerinde kullanıcıların daha fazla kullanım süresi arzu ettiği biliniyor. Netbook pazarına girip girmeyeceği konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılan Apple'ın popüler dizüstü bilgisayarları için hazırlanan dünyanın ilk ve tek harici pil çözümü, vaat ettiği kullanım süresiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Dünyanın en hızlı ve en gelişmiş bellek kartı yedekleyicisi gibi dikkat çekici bazı cihazlara sahip olan Çin merkezli Sanho firmasının MacBook ailesi için hazırladığı harici güç kaynakları merak uyandırmayı başarıyor.

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HyperMac serisi altında hazırlanan harici piller, dört farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyor. Kapasite gibi boyutları da farklı olan seri dahilindeki harici pillerin MBP-060 kod adlı baz modeli, 60 Waat-saat'lik kapasiteye sahip. Bu kapasite ile MacBook Air'i standart pile nazaran 1.6 kata varan oranda daha uzun süre çalıştırdığı ve toplamda 11.6 saatlik kullanım süresi sağladığı belirtilen harici pil, belirttiğimiz gibi HyperMac serisinin baz çözümü. Serinin en iddialı modeli olan, 222 Watt-saat kapasiteli MBP-222 modeli ise yüksek kapasitesi ile dikkat çekmeyi başarıyor. Örneğin MacBook Air'in 37 Watt-saatlik pil ile geldiği düşünüldüğünde aradaki fark daha net anlaşılacaktır. MacBook Air demişken, HyperMac MBP-222 ile ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın, standart pile kıyasla 6 kata varan oranda yani yaklaşık 2 saat kullanılabileceği belirtiliyor.

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Tüm MacBook modelleriyle uyumlu olan ve kullanılacak MacBook modelini otomatik olarak algılayarak güç ayarlaması yapabilen HyperMac, üzerinde yer alan LED ekranlar yardımıyla şarj durumu hakkında bilgi de verebiliyor. MacBook ile birlikte başta iPhone olmak üzere, USB arabirimiyle uyumlu diğer mobil cihazlarını da eş zamanlı olarak şarj edebilen HuyperMac serisi harici piller ile yeni nesil MacBook'larda entegre olarak gelen çıkartılamaz tasarıma sahip pillerin kullanım ömrünün arttırılabileceği de iddia ediliyor. Yüksek komponent kalitesine sahip olduğu belirtilen ve Gümüş renkli şık bir kasa içerisinde gelen harici pillede, Amerikan Ordusu'na da sağlanan üst seviye lityum-iyon hücrelerini kullanıldığı belirtiliyor. 1000 defaya kadar yeniden şarja olanak tanıyan harici güç kaynaklarının en hafifi 360 gram, en ağırı ise 2.13Kg ağırlığında.

Ön siparişine giren ve satışına ay sonuna doğru başlanacağı belirtilen HyperMac serisi, MacBook odaklı harici pillerin fiyatlandırması ise modeline göre sırasıyla 199.95$, 299.95$, 399.95 ve 499.95$ olarak belirlenmiş.