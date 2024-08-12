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    Anlık Bildirim

    HyperOS 2.0, Xiaomi kullanıcıları için hangi yenilikleri sunacak?

    Xiaomi, Android 15'in çıkışıyla birlikte HyperOS 2.0 güncellemesini hazırlıyor ve bu yeni sürümle kullanıcılara yeniliklerle dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    HyperOS 2.0, Xiaomi kullanıcıları için hangi yenilikleri sunacak? Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Android 15'in çıkışına hazırlanırken yeni işletim sistemi HyperOS 2.0 üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan HyperOS, minimalistik bir deneyim ve Xiaomi ekosisteminde derin bağlantı sağlama amacı güdüyordu. HyperOS 2.0'da bu özelliklerin daha da geliştirilmesi bekleniyor, ancak yeni sürümle gelecek yenilikler bununla sınırlı değil.

    HyperOS 2.0'ın yeni özellikleri dikkat çekiyor

    En dikkat çekici yeniliklerden biri, HyperOS 2.0'a eklenmesi muhtemel olan gizli kamera tarama özelliği. Bu özellik, yakınlardaki kameraları WLAN sinyalleriyle tespit edebilecek. Eğer bu özellik gerçeğe dönüşürse, Xiaomi kullanıcılarının gizliliğini önemli ölçüde artıracak bir adım olabilir.

    Bunun yanı sıra, HyperOS 2.0 ile sanal RAM desteği artırılacak. Kullanıcılara 16 GB'a kadar sanal RAM genişletme imkanı sunulacak, bu da daha fazla uygulamanın aynı anda aktif olmasını sağlayacak. Ancak bu genişletmenin tüm cihazlarda sunulması beklenmiyor; yalnızca üst düzey ve seçili orta sınıf modellerde kullanılabilecek.

    HyperOS 2.0'ın diğer bir yeniliği de yeniden tasarlanmış Ayarlar ana sayfası olacak. Yeni tasarımın kart benzeri bir yapıya sahip olacağı ve estetik açıdan daha modern bir görünüm sunacağı sızdırılan ekran görüntüleriyle ortaya çıktı. Bu yeni düzen, kullanıcılara daha akıcı bir gezinme deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Ayrıca, ses düğmelerine basıldığında ekranda belirecek dalgalanma efekti de HyperOS 2.0'a eklenecek. Bu küçük ama etkili görsel değişiklik, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Son olarak, kilit ekranı düzenleyicisini kapatma özelliği de HyperOS 2.0'da yer alacak. Kullanıcılar, kilit ekranındaki boş bir alana uzun süre bastıklarında ortaya çıkan düzenleyiciyi devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, sıkça yanlışlıkla etkinleştirilen düzenleyici nedeniyle oluşan rahatsızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    HyperOS 2.0'ın resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak önceki yılın aynı dönemine paralel olarak bu yıl da Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Android 15'in kararlı sürümünün de aynı dönemde piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Xiaomi kullanıcıları için heyecan verici güncellemeler yolda, ancak cihazınızın bu güncellemeleri alıp almayacağını öğrenmek için resmi açıklamayı beklemek gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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