HyperOS 2.0, Xiaomi kullanıcıları için hangi yenilikleri sunacak?

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Xiaomi, Android 15'in çıkışına hazırlanırken yeni işletim sistemi HyperOS 2.0 üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan HyperOS, minimalistik bir deneyim ve Xiaomi ekosisteminde derin bağlantı sağlama amacı güdüyordu. HyperOS 2.0'da bu özelliklerin daha da geliştirilmesi bekleniyor, ancak yeni sürümle gelecek yenilikler bununla sınırlı değil.

HyperOS 2.0'ın yeni özellikleri dikkat çekiyor

En dikkat çekici yeniliklerden biri, HyperOS 2.0'a eklenmesi muhtemel olan gizli kamera tarama özelliği. Bu özellik, yakınlardaki kameraları WLAN sinyalleriyle tespit edebilecek. Eğer bu özellik gerçeğe dönüşürse, Xiaomi kullanıcılarının gizliliğini önemli ölçüde artıracak bir adım olabilir.

Bunun yanı sıra, HyperOS 2.0 ile sanal RAM desteği artırılacak. Kullanıcılara 16 GB'a kadar sanal RAM genişletme imkanı sunulacak, bu da daha fazla uygulamanın aynı anda aktif olmasını sağlayacak. Ancak bu genişletmenin tüm cihazlarda sunulması beklenmiyor; yalnızca üst düzey ve seçili orta sınıf modellerde kullanılabilecek.

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HyperOS 2.0'ın diğer bir yeniliği de yeniden tasarlanmış Ayarlar ana sayfası olacak. Yeni tasarımın kart benzeri bir yapıya sahip olacağı ve estetik açıdan daha modern bir görünüm sunacağı sızdırılan ekran görüntüleriyle ortaya çıktı. Bu yeni düzen, kullanıcılara daha akıcı bir gezinme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, ses düğmelerine basıldığında ekranda belirecek dalgalanma efekti de HyperOS 2.0'a eklenecek. Bu küçük ama etkili görsel değişiklik, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son olarak, kilit ekranı düzenleyicisini kapatma özelliği de HyperOS 2.0'da yer alacak. Kullanıcılar, kilit ekranındaki boş bir alana uzun süre bastıklarında ortaya çıkan düzenleyiciyi devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, sıkça yanlışlıkla etkinleştirilen düzenleyici nedeniyle oluşan rahatsızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

HyperOS 2.0'ın resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak önceki yılın aynı dönemine paralel olarak bu yıl da Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Android 15'in kararlı sürümünün de aynı dönemde piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Xiaomi kullanıcıları için heyecan verici güncellemeler yolda, ancak cihazınızın bu güncellemeleri alıp almayacağını öğrenmek için resmi açıklamayı beklemek gerekebilir.

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