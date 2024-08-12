SanDisk’in yeni ürünü dünyada bir ilk olacak

Western Digital, 2024 Future of Memory and Storage Conference'da yaptığı duyuruyla hafıza ve depolama alanında çığır açan yeni ürünlerini tanıttı. Şirket, dünyanın ilk 8TB SD kartı ve 16TB harici SSD'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni depolama çözümleri, Western Digital'in bellek ve depolama segmentindeki iddialı ürün yelpazesine önemli bir ekleme olarak dikkat çekiyor.
Yeni tanıtılan ürünler arasında yer alan SanDisk 8TB SDUC UHS-I SD kart, Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını destekliyor ve 100MBps'ye kadar veri aktarım hızlarını sunuyor. Bu SD kart, özellikle büyük depolama kapasitesine ihtiyaç duyan tüketici cihazları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Western Digital, aynı zamanda 4TB kapasiteli bir MicroSD kartı da duyurdu. Bu ürünler, profesyonel fotoğrafçılar ve videografikerler için geniş depolama kapasiteleriyle büyük bir avantaj sağlayacak.
Şirketin tanıttığı bir diğer yenilik ise 16TB SanDisk Desk Drive harici SSD. Bu model, özellikle yüksek performans ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için geliştirilmiş. Henüz fiyat ve çıkış tarihi hakkında net bilgiler bulunmasa da, bu ürünlerin yüksek fiyat aralığında olacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.