SanDisk’in yeni ürünü dünyada bir ilk olacak

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Western Digital, 2024 Future of Memory and Storage Conference'da yaptığı duyuruyla hafıza ve depolama alanında çığır açan yeni ürünlerini tanıttı. Şirket, dünyanın ilk 8TB SD kartı ve 16TB harici SSD'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni depolama çözümleri, Western Digital'in bellek ve depolama segmentindeki iddialı ürün yelpazesine önemli bir ekleme olarak dikkat çekiyor.

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Yeni tanıtılan ürünler arasında yer alan SanDisk 8TB SDUC UHS-I SD kart, Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını destekliyor ve 100MBps'ye kadar veri aktarım hızlarını sunuyor. Bu SD kart, özellikle büyük depolama kapasitesine ihtiyaç duyan tüketici cihazları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Western Digital, aynı zamanda 4TB kapasiteli bir MicroSD kartı da duyurdu. Bu ürünler, profesyonel fotoğrafçılar ve videografikerler için geniş depolama kapasiteleriyle büyük bir avantaj sağlayacak.

Şirketin tanıttığı bir diğer yenilik ise 16TB SanDisk Desk Drive harici SSD. Bu model, özellikle yüksek performans ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için geliştirilmiş. Henüz fiyat ve çıkış tarihi hakkında net bilgiler bulunmasa da, bu ürünlerin yüksek fiyat aralığında olacağı tahmin ediliyor.

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