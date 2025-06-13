Galaxy S25 Edge'nin pilinin S25 Ultra'dan daha yoğun olduğu tespit edildi: İşte detaylar

YouTube kanalı WekiHome, Galaxy S25 Edge’in bataryasını ortaya çıkaran bir parçalara ayırma videosu yayınladı. Bu videoya göre, telefonun bataryası 758 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip. Bu değer, Galaxy S25 Ultra’nın 5.000 mAh’lik bataryasının 727 Wh/L'lik yoğunluğundan daha yüksek. Üstelik bu pil, S25 Ultra'nın pilinin aksine Samsung tarafından üretilmiş. Yani, Samsung'un ultra ince telefonunun pil kapasitesini diğer amiral gemisi cihazına kıyasla iyileştirmek için çaba sarf ettiği anlaşılıyor.
Samsung’a karşı genelde sert eleştirileriyle bilinen Ice Universe bile bu konuda firmayı suçlamamak gerektiğini söyledi. Ayrıca, Çinli üreticilerin 6.000 mAh kapasiteli bataryayı bu kadar ince bir telefona sığdırabileceğini düşünenlerin “fazla iyimser” olduğunu belirtti.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.