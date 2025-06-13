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    Galaxy S25 Edge'nin pilinin S25 Ultra'dan daha yoğun olduğu tespit edildi: İşte detaylar

    Galaxy S25 Edge, pil kapasitesi nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Ancak yapılan bir araştırma, telefonun pilinin S25 Ultra'nın pilinden önemli ölçüde yoğun olduğunu ortaya koydu.

    Galaxy S25 Edge'nin bataryası incelendi: S25 Ultra'dan daha yoğun Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ultra ince modeli Galaxy S25 Edge, pil kapasitesi nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Pek çok kişi, telefonda daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon karbon batarya teknolojisinin kullanılması gerektiğini, bu sayede telefonun daha yüksek pil ömrü sunacağını ifade etti. Ancak yapılan bir araştırma, Galaxy S25 Edge'nin pilinin S25 Ultra'nın pilinden önemli ölçüde yoğun olduğunu ortaya koydu.

    Galaxy S25 Edge'in bataryası incelendi

    YouTube kanalı WekiHome, Galaxy S25 Edge’in bataryasını ortaya çıkaran bir parçalara ayırma videosu yayınladı. Bu videoya göre, telefonun bataryası 758 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip. Bu değer, Galaxy S25 Ultra’nın 5.000 mAh’lik bataryasının 727 Wh/L'lik yoğunluğundan daha yüksek. Üstelik bu pil, S25 Ultra'nın pilinin aksine Samsung tarafından üretilmiş. Yani, Samsung'un ultra ince telefonunun pil kapasitesini diğer amiral gemisi cihazına kıyasla iyileştirmek için çaba sarf ettiği anlaşılıyor.

    Galaxy S25 Edge'nin bataryası incelendi: S25 Ultra'dan daha yoğun Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Edge'nin bataryası incelendi: S25 Ultra'dan daha yoğun Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, kompakt yapısına rağmen büyük bataryasıyla övülen Oppo Find N5, silikon karbon anotlu bir batarya kullanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre bu bataryanın enerji yoğunluğu 810 Wh/L seviyesinde. Samsung, eğer Galaxy S25 Edge’te benzer bir silikon karbon batarya kullanmış olsaydı, kapasite 4.200 mAh'e yükselecekti. Aradaki 300 mAh fark, kullanım ömrünü bir miktar iyileştirse de, çok büyük bir fark yaratacak bir değer değil.
    Galaxy S25 Edge'nin bataryası incelendi: S25 Ultra'dan daha yoğun Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Note 7'deki pil yangını fiyaskosundan bu yana batarya teknolojilerinde oldukça temkinli davranıyor. Bu nedenle, yeni pil teknolojisinin tam risk değerlendirmesini yapmadan silikon karbon pillere geçmek yerine Galaxy S25 Edge'de geleneksel bir lityum iyon pile yer verdi.

    Samsung’a karşı genelde sert eleştirileriyle bilinen Ice Universe bile bu konuda firmayı suçlamamak gerektiğini söyledi. Ayrıca, Çinli üreticilerin 6.000 mAh kapasiteli bataryayı bu kadar ince bir telefona sığdırabileceğini düşünenlerin “fazla iyimser” olduğunu belirtti.

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    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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