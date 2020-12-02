Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı

    Hyundai Motor Group, Hyundai ve Kia bünyesindeki yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılacak yeni elektrikli araç platformunu duyurdu. 2021'de tanıtılacak Ioniq 5 de bu platform üzerine yükselecek.
    2 hf.
    1,9b
    1
    11
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı

    Elektrikli araç atılımına hız veren Hyundai Motor Group, Hyundai ve Kia markalarının yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen Electric-Global Modular Platform (E-GMP) isimli yeni platformunu tanıttı.

    Yapılan açıklamada modüler platformun sedan, SUV ve crossover dahil birçok araç segmentinde kullanılabileceği aktarıldı. Ayrıca yüksek hızlarda mükemmel bir sürüş dengesi ve viraj performansı sunmak için tasarlandığı da belirtildi. Söz konusu platformun beş noktadan bağlantılı arka süspansiyona ve tekerlek rulmanlarıyla tahrik milini kombine bir entegre aks sistemine sahip olduğu, bu sayede sürüş konforu ve yol tutuş dengesinin de artırıldığı ifade ediliyor.

    E-GMP platformunda kullanılan batarya paketi ön ve arka aksların arasında zemine paralel biçimde ve oldukça yere yakın konumlandırılmış. Bu da iç hacme pozitif etki ederken ağırlık merkezinin de aşağı çekilmesini sağlamış. Ayrıca söz konusu bataryanın Hyundai Motor Group tarafından geliştirilen şimdiye kadarki en yüksek enerji yoğunluğuna sahip ünite olduğu belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı

    Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Hyundai'nin yeni elektrikli araç platformu arkadan çekiş üzerine kurulu. Yani bu platform üzerine inşa edilecek yeni nesil elektrikli araçlarda arkadan veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonları göreceğiz. Ayrıca dört tekerlekten çekişli modellerde sürüş koşullarına göre verimliliğe veya maksimum performansa odaklanan arkadan veya dört tekerlekten çekişli sürüş modları da bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar"

    Şarj söz konusu olduğunda ise E-GMP platformunun 240V, 400V ve 800V gerilimli şarj sistemlerini standart olarak desteklediğini görüyoruz. 350 kWh'a kadar şarj hızını destekleyen platformu kullanan elektrikli araçların WLTP'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olabileceği açıklandı. Şirket, hızlı şarj söz konusu olduğunda bataryanın 18 dakika içinde yüzde 80 doluma ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca 5 dakika şarjla menzile 100 kilometre eklemek de mümkün.

    Hyundai'nin yeni platformu elektrikli araçtaki batarya ile farklı elektrikli ekipmanları ve başka bir elektrikli aracı şarj etmeye de imkan verecek. Söz konusu platformu kullanacak ilk tamamen elektrikli araç önümüzdeki yıl çıkacak Ioniq 5 olacak. Bunun yanı sıra Kia'nın 2021'de piyasaya süreceği elektrikli araç da yine bu platform üzerine yükselecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel
    10 dk.
    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu
    17 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FurkanEmir411 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hyundai grubu EV konusunda çok iyi adımlar atıyor, satışları da bunu doğruluyor. 90larda herkes dalga geçerdi şimdi adamlar nerden nereye geldi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    % 100 elektrikli yapabiliriz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunların eski Elentra arabaları vardı 90 model. Excel vardı vs. Salak salak arabalardı.

    Adamlar yol katederek nereden nereye geldiler, işte olay bu. Her iş böyle başlar. Yamuk yumuk ürünler çıkartırsın, fakat akabinde zaman içerisinde gelişirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FurkanEmir411 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Bizim gibi dışarıdan alıp hiçbir Ar-Ge yapmazsan neler olacak onu da göreceğiz :D 1-2 tip (suv ve sedan) araç yapılıp bırakılacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guest Account (misafir hesap) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    togg anlaşır yakında bu platformla. üstüne bizim kaportayı koyar satarız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ben sero 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    700km+ olursa içten yanmalıların işi biter. Buradan ankaraya giderken yakıt bitmesini kimse sevmez.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    e_capkan (emre capkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ben sero
    Gerek yok şarj noktası olduktan sonra
    350kw şarj destekliyormuş
    ionity gibi bir ağ kurulsa yeterli olur
    15 dk mola verilir :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ben sero
    aslında 200 km net menzili olsun ama 5 dk tam şarj olsun yine piyasayı domine eder. Problem menzilden ziyade şarj süresinde
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dobloyla başabaş takas olurmu acaba ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Menzili daha iddalı beklerdim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FurkanEmir411 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hyundai grubu EV konusunda çok iyi adımlar atıyor, satışları da bunu doğruluyor. 90larda herkes dalga geçerdi şimdi adamlar nerden nereye geldi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı 2 hf. Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor 2 hf. Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi 2 hf. Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi 2 hf. Tüm vücudu çalıştıran sıra dışı bisiklet: Cardigo 2 hf. Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor 2 hf. Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı 2 hf. Snapdragon 888 yonga seti detaylandı 2 hf. Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak? 2 hf. iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor 2 hf. Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video 2 hf. The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek 2 hf. iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı 2 hf. Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor 2 hf. Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı 2 hf. Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi 2 hf. IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı 2 hf. 3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi 2 hf. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi 2 hf. Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar" 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı Sonraki Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı 2 hf. Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak 2 hf. Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti 2 hf. Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor? 2 hf. RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi 2 hf. Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor 2 hf. Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir 2 hf. Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede 2 hf. Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler 2 hf. 1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü 2 hf. Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir 2 hf. Tek şarjla 100 saat! "Anker Life Dot 2 TWS incelemesi" 2 hf. Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor 2 hf. Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı 2 hf. 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı 2 hf. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu 2 hf. Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı 2 hf. Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında 2 hf. Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız