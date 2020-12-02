Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı

Elektrikli araç atılımına hız veren Hyundai Motor Group, Hyundai ve Kia markalarının yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen Electric-Global Modular Platform (E-GMP) isimli yeni platformunu tanıttı.

Yapılan açıklamada modüler platformun sedan, SUV ve crossover dahil birçok araç segmentinde kullanılabileceği aktarıldı. Ayrıca yüksek hızlarda mükemmel bir sürüş dengesi ve viraj performansı sunmak için tasarlandığı da belirtildi. Söz konusu platformun beş noktadan bağlantılı arka süspansiyona ve tekerlek rulmanlarıyla tahrik milini kombine bir entegre aks sistemine sahip olduğu, bu sayede sürüş konforu ve yol tutuş dengesinin de artırıldığı ifade ediliyor.

E-GMP platformunda kullanılan batarya paketi ön ve arka aksların arasında zemine paralel biçimde ve oldukça yere yakın konumlandırılmış. Bu da iç hacme pozitif etki ederken ağırlık merkezinin de aşağı çekilmesini sağlamış. Ayrıca söz konusu bataryanın Hyundai Motor Group tarafından geliştirilen şimdiye kadarki en yüksek enerji yoğunluğuna sahip ünite olduğu belirtiliyor.

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Tam Boyutta Gör

Hyundai'nin yeni elektrikli araç platformu arkadan çekiş üzerine kurulu. Yani bu platform üzerine inşa edilecek yeni nesil elektrikli araçlarda arkadan veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonları göreceğiz. Ayrıca dört tekerlekten çekişli modellerde sürüş koşullarına göre verimliliğe veya maksimum performansa odaklanan arkadan veya dört tekerlekten çekişli sürüş modları da bulunacak.

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Şarj söz konusu olduğunda ise E-GMP platformunun 240V, 400V ve 800V gerilimli şarj sistemlerini standart olarak desteklediğini görüyoruz. 350 kWh'a kadar şarj hızını destekleyen platformu kullanan elektrikli araçların WLTP'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olabileceği açıklandı. Şirket, hızlı şarj söz konusu olduğunda bataryanın 18 dakika içinde yüzde 80 doluma ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca 5 dakika şarjla menzile 100 kilometre eklemek de mümkün.

Hyundai'nin yeni platformu elektrikli araçtaki batarya ile farklı elektrikli ekipmanları ve başka bir elektrikli aracı şarj etmeye de imkan verecek. Söz konusu platformu kullanacak ilk tamamen elektrikli araç önümüzdeki yıl çıkacak Ioniq 5 olacak. Bunun yanı sıra Kia'nın 2021'de piyasaya süreceği elektrikli araç da yine bu platform üzerine yükselecek.

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