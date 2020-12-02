Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin 2020 yılı Ocak - Kasım dönemi verilerini paylaştı. Avrupa pazarında düşen satışlara karşın Türkiye'deki otomobil satışları Kasım ayında da artmaya devam etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020 yılı Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668.495 adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

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Otomobil ve hafif ticari araç satışlarını Kasım ayı özelinde ele aldığımızda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artışla 80.141 adet seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15.784 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı. Bu artış otomobil pazarına yüzde 7,4 olarak yansırken hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde yüzde 18,7 azaldı.

Kasım sonu itibariyle benzinli otomobil satışları 273.570 adetle yüzde 51,7 paya sahip. Dizel otomobil satışları gerilese de 214.072 adet ve yüzde 40,4 pay ile ikinci sırada. Otogazlı otomobil satışları ise 22.344 adet ile yüzde 4,2 pay almış durumda. Ayrıca söz konusu dönemde 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Kasım'da lider Fiat

2020 yılı Kasım ayında en çok otomobil satan marka 9.968 adetle Fiat oldu. Hemen arkasında 9.298 adetle Renault yer alırken, 5.338 adet otomobil satan Volkswagen de üçüncülük koltuğunda oturuyor. Kasım ayında en çok otomobil satan 10 marka şöyle:

Sıra Marka Kasım 2020 Ekim 2020 1. Fiat 9.968 12.573 2. Renault 9.298 9.999 3. Volkswagen 5.338 7.006 4. Toyota 4.493 5.104 5. Ford 4.250 3.427 6. Peugeot 3.605 5.327 7. Citroen 3.295 2.769 8. Hyundai 3.271 4.228 9. Honda 2.806 2.350 10. Opel 2.790 4.071

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