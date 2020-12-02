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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar

    ODD'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'deki otomobil satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64.357 adet seviyesinde gerçekleşti. İşte detaylar:
    2 hf.
    2,1b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin 2020 yılı Ocak - Kasım dönemi verilerini paylaştı. Avrupa pazarında düşen satışlara karşın Türkiye'deki otomobil satışları Kasım ayında da artmaya devam etti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020 yılı Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668.495 adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

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    Otomobil ve hafif ticari araç satışlarını Kasım ayı özelinde ele aldığımızda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artışla 80.141 adet seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15.784 adet oldu.

    Ayrıca Bkz. "Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi"

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı. Bu artış otomobil pazarına yüzde 7,4 olarak yansırken hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde yüzde 18,7 azaldı.

    Kasım sonu itibariyle benzinli otomobil satışları 273.570 adetle yüzde 51,7 paya sahip. Dizel otomobil satışları gerilese de 214.072 adet ve yüzde 40,4 pay ile ikinci sırada. Otogazlı otomobil satışları ise 22.344 adet ile yüzde 4,2 pay almış durumda. Ayrıca söz konusu dönemde 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

    Kasım'da lider Fiat

    2020 yılı Kasım ayında en çok otomobil satan marka 9.968 adetle Fiat oldu. Hemen arkasında 9.298 adetle Renault yer alırken, 5.338 adet otomobil satan Volkswagen de üçüncülük koltuğunda oturuyor. Kasım ayında en çok otomobil satan 10 marka şöyle:

    Sıra Marka Kasım 2020 Ekim 2020
    1. Fiat 9.968 12.573
    2. Renault 9.298 9.999
    3. Volkswagen 5.338 7.006
    4. Toyota 4.493 5.104
    5. Ford 4.250 3.427
    6. Peugeot 3.605 5.327
    7. Citroen 3.295 2.769
    8. Hyundai 3.271 4.228
    9. Honda 2.806 2.350
    10. Opel 2.790 4.071


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    daswagen (D DD) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tablo bir destandır, bir yükseliştir. Vw modelleri bırakın gemiye yüklenmeyi daha üretilmeden satmış, araç kıtlığı olmasına rağmen.



    Necip milletimiz yine kaliteyi tercih etmiş.



    Teşekkürler Türkiye.
    Bu tablo bir destandır, bir yükseliştir. Vw modelleri bırakın gemiye yüklenmeyi daha üretilmeden satmış, araç kıtlığı olmasına rağmen. Necip...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    lojistisyen 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    İnsan fayans sektorundeki gereksiz bir bilgiyle hava atmaya çalisabilir mi ya, bu kadar mı yani...

    Çok iyi oldu fayanslarla ilgili bunu öğrendiğimiz, çok tşk.
    İnsan fayans sektorundeki gereksiz bir bilgiyle hava atmaya çalisabilir mi ya, bu kadar mı yani... Çok iyi oldu fayanslarla ilgili bunu öğrendiğimiz, ço...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    CheckVizoR (Seyfo ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana da haydan bi 250 300 bin lira gelse ben de fiyarlara bakmadan bi araç alırım.

    Millet fiyatların aşırı şiştiğini bilmiyor mu ?

    Bal gibi de herkes görüyor.

    Ama adama para zaten havadan gelmiş. Atadan, dededen , babadan mal mülk kalmış ya da faizden iyi para kazanmış falan.. Bu adam arabanın fiyatını umursar mı?

    Ben şahsen helal kazancımı kesinlikle bu vergilere, şu abartılı fiyatlara yatırmam.

    Yatırana da bir şey demem ama yatırdığı paraya da şüpheyle bakarım.

    Çünkü şuan sıfır araba fiyatları akıl kârı değil.
    Bana da haydan bi 250 300 bin lira gelse ben de fiyarlara bakmadan bi araç alırım. Millet fiyatların aşırı şiştiğini bilmiyor mu ? Bal gibi de ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nedir bu kadar araba satın alınıyor, kıtlık mı var?

    Belediyeler az biraz toplu taşıma ağlarını geliştirseler/kuvvetlendirseler hiç de gerek kalmaz. Şahsen bence araba şehir içerisinde külfettir.
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    star scream (eaaa oooo) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcı ve galerilere satılan araçların sayılarını da koysunlar
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    TIGERSHARK 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vatandaş kazanıyor dert yanmanın anlamı yok.
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    CheckVizoR (Seyfo ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana da haydan bi 250 300 bin lira gelse ben de fiyarlara bakmadan bi araç alırım.

    Millet fiyatların aşırı şiştiğini bilmiyor mu ?

    Bal gibi de herkes görüyor.

    Ama adama para zaten havadan gelmiş. Atadan, dededen , babadan mal mülk kalmış ya da faizden iyi para kazanmış falan.. Bu adam arabanın fiyatını umursar mı?

    Ben şahsen helal kazancımı kesinlikle bu vergilere, şu abartılı fiyatlara yatırmam.

    Yatırana da bir şey demem ama yatırdığı paraya da şüpheyle bakarım.

    Çünkü şuan sıfır araba fiyatları akıl kârı değil.
    Yanıtla +4
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    aserkang (Ahmet Serkan) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence millet yeni yıl zammı gelmeden alalım demiş.

    Aralık ayında da satışlar böyle olur bence. Ne yapsın millet? Düşer mi düşer mi diye bekleyen zarar ediyor olunca neresinden dönsek kardır diyerek almışlar, birde sıfır faizli kampanyalar vs var.
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    kkvan (KORHAN ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir gece ansızın gelecek korkunç ÖTV zamlarına Hazır olun. Bu rakamların anlattığı şey bu . Açık ve net.





    Egea konusuna gelince ... 2 gündür dizel baz donanım kiralık egea kullanıyorum . Samimi söylüyorum 9-10 yaşında haşatı çıkmış 200 bini geçmiş heryeriyle oynanmış arabalardansa bu araç sıfır olarak alınır kullanılır. . Motor güzel, araba geniş baz donanım olmasına rağmen günlük hayatta insanın beklentilerine rahatlıkla karşılık verecek bir araba. Tofaş’ın büyük başarısı. 1.6 dizel otomatik ve en full olanını da %50 dilimde tutmayı başardılar . 230 bine 1.6 dizel çift kavrama otomatik ve full donanım arabayı verebiliyorlar hala. Gerçekten bir başarı hikayesi bu .
    Yanıtla +2
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes satmak için araba aldı, hiç biri de satamıyor şuan ellerinde patlıyor. Geçen konularda bahsettiğim gibi kuruyemişçi bile 3-4 tane SUV almış satmayı bekliyor plaka bile taktırmadı. Ülkede herkes, her sektörde komisyoncu oldu.

    Şimdi bu forumda ki üyelerin %95'i bilmiyor tabi ama mesela fayans-seramik sektörü de böyle, son kullanıcıya ulaşana kadar 6-7 defa el değiştiren ve fiyatı 20TL'yse 50-60TL olan bir ürün.

    Neyse bu foruma gerçekleri yazıp yorulmaya gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    lojistisyen 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    İnsan fayans sektorundeki gereksiz bir bilgiyle hava atmaya çalisabilir mi ya, bu kadar mı yani...

    Çok iyi oldu fayanslarla ilgili bunu öğrendiğimiz, çok tşk.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Artizt (Mert ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sıfır araba fiyatlarıyla insanlar nasıl alıyor anlamıyorum, konserve symbol'e 130bin veren insan var ülkede.
    Yanıtla
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çalmadan çırpmadan bunlara nasıl biniyorsunuz, nasıl alıyorsunuz. emekçi işçi siyah beyaz yakalı biri olarak ikinci el aracı zorla aldım.

    biri bana desin ki çalmadan dolandırmadan hak yemeden bu şekilde araba alabilirsin. Allah rızası için inandığınız tanrı adına, hangi nesneye tapıyorsanız söyleyin..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    hocam eğer kredi notunuz yüksek ise her banka kredi veriyor sıfır araba öyle alıyorlar, kimsede peşin para yok her kes krediye yükleniyor ülkenin hali ortada
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    V2 (Vince ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kim aliyor bu arabalari arkadas bu fiyatlara benim cevremde hic yeni arac alan yok, eskiden baya vardi.



    Tahminim korona bulasmasin diye talep yuksek biraz. Su fiyatlara baska mantikli bir sebep goremiyorum.
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