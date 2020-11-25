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    Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı

    İlk teaser görseli paylaşılan ve adı açıklanan crossover model, markanın Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak ve İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek
    42 dk. (Son Güncelleme: 39 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı
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    İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek yeni B-SUV modelle ilgili detaylar gelmeye başladı. Söz konusu modelin adı Hyundai Bayon olacak.

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    Son 20 yılda ürettiği tüm SUV modelleri için dünyanın en popüler şehir ve kasaba isimlerini tercih eden Hyundai, yeni modelde de bu kuralı bozmamış. Bayon adı, Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlenilmiş. Hyundai, Bayon’u Avrupa için ürettiğinden adını da yine bir Avrupa şehrinden almaya karar vermiş.

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    B segmentinde konumlanan Bayon, Hyundai’nin Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak. Hyundai Bayon, 2021’nin ilk yarısında üretilmeye başlanacak.

    Hyundai Avrupa Pazarlama ve Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, konuyla ilgili olarak, "Model yelpazemiz ve satış başarımız açısından Avrupa SUV pazarında şimdiden güçlü bir şekilde yer aldık. Ayrıca, B-SUV segmentine bir model daha ekleyerek Avrupalı müşterilerimizin taleplerini daha da iyi karşılamak istiyoruz. Oldukça popüler olan B-SUV segmentindeki varlığımızı artırmak için bu yeni modelimizi harika bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kona’ da Konya’dan alınma o zaman
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    Cantuğ Ziyagil 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biz İzmit'te bayana bayon deriz.
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