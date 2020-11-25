Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı

Tam Boyutta Gör

İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek yeni B-SUV modelle ilgili detaylar gelmeye başladı. Söz konusu modelin adı Hyundai Bayon olacak.

İlginizi Çekebilir

Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı

Son 20 yılda ürettiği tüm SUV modelleri için dünyanın en popüler şehir ve kasaba isimlerini tercih eden Hyundai, yeni modelde de bu kuralı bozmamış. Bayon adı, Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlenilmiş. Hyundai, Bayon’u Avrupa için ürettiğinden adını da yine bir Avrupa şehrinden almaya karar vermiş.

Ayrıca Bkz. "Avrupa'daki çevreci kuruluşlar şarj edilebilir hibrit araçlara savaş açtı"

B segmentinde konumlanan Bayon, Hyundai’nin Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak. Hyundai Bayon, 2021’nin ilk yarısında üretilmeye başlanacak.

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, konuyla ilgili olarak, "Model yelpazemiz ve satış başarımız açısından Avrupa SUV pazarında şimdiden güçlü bir şekilde yer aldık. Ayrıca, B-SUV segmentine bir model daha ekleyerek Avrupalı müşterilerimizin taleplerini daha da iyi karşılamak istiyoruz. Oldukça popüler olan B-SUV segmentindeki varlığımızı artırmak için bu yeni modelimizi harika bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.