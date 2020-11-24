Avrupa'daki çevreci kuruluşlar şarj edilebilir hibrit araçlara savaş açtı

Sivil toplum kuruluşları ve otomotiv şirketleri arasındaki plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit araç tartışmaları sürüyor. Söz konusu araçların göründüğü kadar temiz olmadığının altını çizen çevre örgütleri, bu araçlara yönelik teşviklerin kaldırılmasını istiyor.
Avrupa'da sürdürülebilir ulaşımı amaçlayan sivil toplum kuruluşları için çatı görevi gören Transport and Environment (T&E) de kısa süre önce bu çağrıyı yineledi. T&E, şarj edilebilir hibrit araçlar üzerinde yapılan bağımsız testlerin markaların sözünü ettiği emisyon değerlerinin çok daha üzerinde sonuçlar verdiğini iddia ediyor.İlginizi Çekebilir Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro
Ayrıca Bkz. "Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"
T&E, bu iddiasını desteklemek adına Emissions Analytics tarafından yapılan bağımsız testleri örnek gösteriyor. Avrupa'da bu sınıfın en popüler modellerinden BMW X5, Volvo XC60 ve Mitsubishi Outlander PHEV üzerinde testler yapıldığını dile getiren T&E, en uygun koşullarda test edilmesine rağmen emisyon değerlerinin söz verildiği gibi olmadığının altını çiziyor.
Söz konusu araçlar üzerinde yapılan testlerin sonucunu da paylaşan kuruluş, bataryanın tamamen dolu olduğu sürüş koşullarındaki emisyon değerlerinin markalarının bildirdiğinden yüzde 28-29 oranında fazla olduğunu belirtiyor. Batarya boşken veya batarya şarj modundayken ise aradaki fark 8 ila 12 kata kadar çıkabiliyor.
Bu kapsamda şarj edilebilir hibrit araçların 'sahte elektrikli araçlar' olduğunu iddia eden kuruluş, bu araçlara yönelik teşvik ve vergi indirimlerinin bir an önce sonlandırılmasını istiyor. İddialara yanıt veren Volvo ve Mitsubishi'den yapılan açıklamalarda ise araçların var olan emisyon kurallarına tamamen uygun olduğu, bağımsız testlerin güvenilmez ve değişken sonuçlar ortaya koyabildiği ifade ediliyor.
Avrupa'da şarj edilebilir hibrit araçların 'tamamen elektrikli veya elektrik destekli araç' satışlarındaki payı neredeyse yüzde 50.
https://www.transportenvironment.org/press/plug-hybrids-new-emissions-scandal-tests-show-higher-pollution-claimed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
Plug-in hibritler, emisyon kurallarının çevresinden dolaşıyor sadece.
Misal 100 km de aynı beygir gücündeki bir araçtan daha az yakıyorlar ise desteklenmeli değilse desteklenmemeli.
Ki bilmiyorum ama daha az yakıyorlardır.
Çevreci olarak görüşüm de şu şekilde bu elektrikli araçlar da emisyon konusunda sütten çıkmış ak kaşık değil neden derseniz bunlar sarj oluyor da o elektrik nerede üretiliyor. Termik santralde mi yoksa rüzgar gülünde mi?
Termik santralde ise yine insanlar emisyon konusunda kendini kandırmış olur.
Ne zaman insanlar birşeyi yakarak enerji elde etmeyi bırakırsa o zaman bu küresel ısınma durur.
Genelledim ama hybrid araçlarda öyle. Gerçekten iyi olanlar az. Motor ve bataryayı hibrit olsun diye değil, araç hibrit olarak adlandırılsın, vergilerden düşülsün ve L-CO2 aldatılsın diye koyuyorlar.
Umarım ikinci bir dieselgate skandalı gibi patlak verirde düzeltirler şunları. Konbine kullanım diye utanmasalar 1L/100km yazacaklar tüketimi. Çok az bir kesim hariç kimse öyle kullamıyor günlük kullanımda. Zaten uzun yolda o verileri unutun. Normal araçlardan farkları yok.
Elektirikli araçlarda da emisyon var fakat bu araçları şebekeden şarj ediyoruz çoğu zaman. Bunlarda nispeten temiz termik-baraj-nükleer oluyor. Bunlar da genelde şehirlerden uzaklar. Tamamen temiz güneş ve rüzgarda var tabi şebekede. Her şekilde üstünler bu konuda o yüzden. Kömür kaldımı bilmiyorum ama doğalgaz santrallerde de verim yüksek zaten. Araç motorları gibi %30-40 arası verimle çalışmıyorlar
https://forum.donanimhaber.com/hibrit-elektrikli-araclarda-israrla-surdurulen-yaniltici-bilgiler-tartisma-konusu--137228499
İyi ki bir konu açmışsın her elektrikli - hibrit araba içeren konuya linki atıyorsun diyenler olabilir saygı duyuyorum
Yorum yapın demiyorum ama konumu okursanız en azından soru işaretlerinize biraz cevap olabilir. Bu konuda katılıyorum evet şehir içinde egzoz emisyonu sıfır olan araçlar bizim için daha temiz hava demek ancak genele vurduğumuzda Dünya'nın başka yerinde kopan bir buz kütlesi yine kıyı şehirlerinin sonunu getirecektir. Yani elektriği de yeşile çevirmek şart.
Bu konuda tecrübeleri olan @edgar1899 nickli üyemizle bolca tartışmalarımız vardır :)
Elektrikli araçlar veya gelecekte neler daha favori olur bilemem ama içten yanmalıların yerini alacaklar. Yani bunun aksini zaten kimse iddia edemez fosil yakıtlar elbet tarihe karışacak ancak tüm Dünya'yı düşündüğümüzde bu biraz zor. Dünya nüfusu her gün katlanarak artıyor ve Norveç gibi ülkelerde yaşayan şanslı insanlar çok azınlıkta.
https://forum.donanimhaber.com/hibrit-elektrikli-araclarda-israrla-surdurulen-yaniltici-bilgiler-tartisma-konusu--137228499
İyi ki bir konu açmışsın her elektrikli - hibrit araba içeren konuya linki atıyorsun diyenler olabilir saygı duyuyorum
Yorum yapın demiyorum ama konumu okursanız en azından soru işaretlerinize biraz cevap olabilir. Bu konuda katılıyorum evet şehir içinde egzoz emisyonu sıfır olan araçlar bizim için daha temiz hava demek ancak genele vurduğumuzda Dünya'nın başka yerinde kopan bir buz kütlesi yine kıyı şehirlerinin sonunu getirecektir. Yani elektriği de yeşile çevirmek şart.
Bu konuda tecrübeleri olan @edgar1899 nickli üyemizle bolca tartışmalarımız vardır :)
Elektrikli araçlar veya gelecekte neler daha favori olur bilemem ama içten yanmalıların yerini alacaklar. Yani bunun aksini zaten kimse iddia edemez fosil yakıtlar elbet tarihe karışacak ancak tüm Dünya'yı düşündüğümüzde bu biraz zor. Dünya nüfusu her gün katlanarak artıyor ve Norveç gibi ülkelerde yaşayan şanslı insanlar çok azınlıkta.