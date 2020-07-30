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    Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Power Edition

    Hyundai Assan, C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson’a yepyeni bir donanım seviyesi hazırladı. Hyundai Tucson Power Edition adı verilen versiyonun fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    2 gün
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Power Edition
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    Geçtiğimiz hafta ‘Smart’ isimli yeni donanım seviyesine kavuşan Kona’nın ardından Hyundai’nin popüler SUV’u Tucson’a da yeni bir donanım seviyesi eklendi. Hyundai Tucson Power Edition adı verilen versiyon, yalnızca 1.6 litre benzinli T-GDI motorla satışa sunuldu.

    Modelin en güçlü ve en performanslı motoru olan 177 beygirlik turbo benzinli üniteye sahip olan Hyundai Tucson Power Edition’ın fiyatı 243.700 TL olarak belirlenmiş. Söz konusu versiyon, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatılmış. Power Edition donanım seviyesi, C-SUV segmentinde artan benzinli motor talebini karşılayabilmek adına geliştirilmiş.

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    Hyundai Tucson Power Edition’da 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi göze çarpan özellikler arasında. Yeni versiyon ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2.000 adeti benzinli versiyon olmak üzere son 5 ayda toplam 8.000 adet Tucson satmayı hedeflediklerini belirtti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 2 gün en beğenilen drjacob
    O zamanlarda 150 bin Hyundai ye verilir mi derdik .
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    1
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    freshwind 2 gün
    Bayideki fiyatının 25 bin üstüne galericiler satıyor. Çakallığa gel.
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    trexin (fatih ) 2 gün
    Fiyati iyi piyasaya gore. Ama kararan dikiz aynasi ve yagmur sensoru yok. Bir de düdük gibi el frenini koymayin artik su araclara. Benzinli alan en bos donanima mahkum.
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    lojistisyen 2 gün
    Fiyat iyi, 230 bine skoda scala satıyorlar
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    masterap (oğuzhan ) 2 gün lojistisyen
    Galerilere dusmus bile, 268-298 arasi fiyatlarla :) motor sahane yalniz, youtubeda 8sn nin altinda 0-100 aliyorlar
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    drjacob (... ) 2 gün
    fiyatlara gel , sıfır 150k'ydı ne güzel günlerdi
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    Moueson 2 gün drjacob
    O zamanlarda 150 bin Hyundai ye verilir mi derdik .
    2 Yanıt Yanıtla +8
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