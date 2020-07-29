Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak

CES 2020’de Vision-S isimli sürpriz bir elektrikli otomobil konsepti tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sony, bugün araçla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Vision-S, tanıtıldığı teknoloji fuarının ardından Avusturya’nın Graz şehrindeki geliştirme merkezine götürülmüş ve şirketin Magna Steyr gibi partnerlerinin de dahil olduğu geliştirme sürecine burada devam edilmişti. Bugün yeni bir video paylaşan teknoloji devi, Vision-S’in otonom ve ses teknolojilerinin geliştirilmesi için Tokyo’ya getirildiğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir

2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi

Vision-S’i hareket halinde de görebildiğimiz kısa bir video paylaşan Sony’nin “Prototip araç aynı zamanda önümüzdeki bir yıllık süre boyunca halka açık yollarda test edilmek için de geliştirme aşamasında” notunu düşmesi dikkat çekti. Şirket, kafaları karıştıran tanıtımdan sonra elektrikli araç üretmeyi planlamadıklarını söylemişti fakat yerel medyadan bunun aksini iddia eden haberler de geliyor. Anlaşılan bunu zaman gösterecek.

Ayrıca Bkz. "2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi"

Sony’nin Vision-S isimli elektrikli araç prototipi Bosch, NVIDIA, Continental ve Qualcomm gibi firmaların yardımıyla geliştirildi. Tesla Model S’ten biraz daha kısa olmasına rağmen daha uzun aks mesafesine sahip olan prototipin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 544 beygir güç üreten motorlar, Vision-S’in 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlamasına ve maksimum 240 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.

Vision-S’in sürüş menzili henüz belirsizliğini koruyor fakat prototipin seviye 2 yarı otonom sürüş teknolojisi kapsamında katı hal LİDAR, ultrasonik ve radar sensörleri, gelişmiş kamera görüntüleme sistemi, hız sabitleme, otomatik şerit değiştirme, otomatik park etme gibi donanım ve özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca, kablosuz güncelleme ve 5G bağlantı desteğine sahip sistemin seviye 4 veya üzeri otonom sürüş teknolojisine geliştirilebileceği de Sony’nin verdiği bilgiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.