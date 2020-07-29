Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak

    Sony'nin CES 2020'de tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı Vision-S isimli prototip, çeşitli geliştirmeler yapmak üzere Tokyo'ya döndü. Aracın yakında yol testlerine çıkacağı belirtildi.
    1 sa.
    339
    19
    2
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    CES 2020’de Vision-S isimli sürpriz bir elektrikli otomobil konsepti tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sony, bugün araçla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

    Vision-S, tanıtıldığı teknoloji fuarının ardından Avusturya’nın Graz şehrindeki geliştirme merkezine götürülmüş ve şirketin Magna Steyr gibi partnerlerinin de dahil olduğu geliştirme sürecine burada devam edilmişti. Bugün yeni bir video paylaşan teknoloji devi, Vision-S’in otonom ve ses teknolojilerinin geliştirilmesi için Tokyo’ya getirildiğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi

    Vision-S’i hareket halinde de görebildiğimiz kısa bir video paylaşan Sony’nin “Prototip araç aynı zamanda önümüzdeki bir yıllık süre boyunca halka açık yollarda test edilmek için de geliştirme aşamasında” notunu düşmesi dikkat çekti. Şirket, kafaları karıştıran tanıtımdan sonra elektrikli araç üretmeyi planlamadıklarını söylemişti fakat yerel medyadan bunun aksini iddia eden haberler de geliyor. Anlaşılan bunu zaman gösterecek.

    Ayrıca Bkz. "2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi"

    Sony’nin Vision-S isimli elektrikli araç prototipi Bosch, NVIDIA, Continental ve Qualcomm gibi firmaların yardımıyla geliştirildi. Tesla Model S’ten biraz daha kısa olmasına rağmen daha uzun aks mesafesine sahip olan prototipin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 544 beygir güç üreten motorlar, Vision-S’in 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlamasına ve maksimum 240 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.

    Vision-S’in sürüş menzili henüz belirsizliğini koruyor fakat prototipin seviye 2 yarı otonom sürüş teknolojisi kapsamında katı hal LİDAR, ultrasonik ve radar sensörleri, gelişmiş kamera görüntüleme sistemi, hız sabitleme, otomatik şerit değiştirme, otomatik park etme gibi donanım ve özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca, kablosuz güncelleme ve 5G bağlantı desteğine sahip sistemin seviye 4 veya üzeri otonom sürüş teknolojisine geliştirilebileceği de Sony’nin verdiği bilgiler arasında.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarRS (hazar RS) 21 dk.
    E zamanında Sony dememiş miydi "bu aracı teknolojilerimizi göstermek için yaptık, üretmeyeceğiz" diye? Karar mı değiştirdiler acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xxxx1 (cem mare) 1 sa. (düzenlendi)
    Belliki araci ciddiye aliyor ve seri üretimi gerçekleşecek.







    Sony gibi bir elektronik devi nin elektrikli araç üretmesi gerçekten heyecan verici deneyimleri müthiş katkı sağlayacaktır.







    Dyson vazgeçmişti,prototip gerçekten başarılı idi,o kayıp olmuştu sektör için çekilmek ile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor 43 dk. 2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak Sonraki Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor 2 sa. AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak 2 sa. The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı 2 sa. Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye 2 sa. PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 3 sa. Kavisli ekrana sahip Nubia Watch tanıtıldı 3 sa. Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor 4 sa. 39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu 4 sa. 1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor 4 sa. Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı 5 sa. Google AR arama sonuçlarına çeşitli böcekler eklendi 5 sa. 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi 6 sa. Red Magic tam kablosuz oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 sa. Ekran kartsız oyun oynatabiliyor | Ryzen 4000 APU'lar sonunda geldi 7 sa. Google yediği ceza nedeniyle Türkiye'deki reklamlarını durduruyor 7 sa. TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor 7 sa. iOS 14'teki arkaya dokunma özelliği MIUI 12'ye geliyor 8 sa. Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı 8 sa. Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı 9 sa. CES 2021 fuarı da iptal ediliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız