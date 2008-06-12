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Hyundai'den 3D gözlük ile gelen yeni 22" LCD monitör

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,3b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı monitörler ile ülkemiz pazarında da oldukça popüler olan Hyundai W220S kod adını verdiği yeni LCD monitörünü pazara sunuyor. 22" boyutunda olan yeni monitör tasarım ve teknik özellikleirnden öte kutu içeriğine dahil edilen 3D gözlük ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Google Earth 3D başta olmak üzere destek veren çeşitli uygulama ve oyunlarda (TriDef medya oynatıcısıyla açılabilenler) gözlük ile görsel anlamda kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor. 22" segmentinde yer alan diğer pek çok monitör gibi 1680x1050 çözünürlüğünü destekleyen Hyundai'nin W220S kod adlı yeni modeli 5ms tepki süresi, 300 kandela parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve 3 watt'lık iki adet hoparlöre sahip. Bağlantı özellikler açısından değerlendirdiğimiz ise ürün üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri yer alıyor. eni monitörün Japonya pazarında kullanıma sunulduğu ifade ediliyor.
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HoBo` 11 yıl
Sade gözlüğü satsınlar alırım
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CallBabun 11 yıl
3d destekli oyun listesini görseydik çok hoş olurdu.
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jnrgndz_798 11 yıl

Orjinalden alıntı: HoBo`

Sade gözlüğü satsınlar alırım


he valla sadece alınacak kadar güzel
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tanerturk17 11 yıl
şekil olarak çok hoş muş.beğendim.
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alattin_nuri 11 yıl
bu günes gözlüğüne benziyor
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sinanx 11 yıl
Gözlük güzelmişşşşş
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