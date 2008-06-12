Hyundai'den 3D gözlük ile gelen yeni 22" LCD monitör

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Hazırladığı monitörler ile ülkemiz pazarında da oldukça popüler olan Hyundai W220S kod adını verdiği yeni LCD monitörünü pazara sunuyor. 22" boyutunda olan yeni monitör tasarım ve teknik özellikleirnden öte kutu içeriğine dahil edilen 3D gözlük ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Google Earth 3D başta olmak üzere destek veren çeşitli uygulama ve oyunlarda (TriDef medya oynatıcısıyla açılabilenler) gözlük ile görsel anlamda kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor. 22" segmentinde yer alan diğer pek çok monitör gibi 1680x1050 çözünürlüğünü destekleyen Hyundai'nin W220S kod adlı yeni modeli 5ms tepki süresi, 300 kandela parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve 3 watt'lık iki adet hoparlöre sahip. Bağlantı özellikler açısından değerlendirdiğimiz ise ürün üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri yer alıyor. eni monitörün Japonya pazarında kullanıma sunulduğu ifade ediliyor.