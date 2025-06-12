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Tam Boyutta Gör Hyundai, geçtiğimiz haftalarda makyajlı Ioniq 6 modelini tanıtırken aynı zamanda performanslı N versiyonunun da ön gösterimini yapmıştı. Bu hafta Instagram’da paylaşılan yeni ipucu, elektrikli spor sedanın Temmuz ayında tanıtılacağını doğruladı.

2026 model standart Ioniq 6’ya kıyasla N versiyonunda büyük bir arka kanat ve arka camın üst kısmına yerleştirilmiş trapez şekilli üçüncü fren lambası bulunuyor. Standart modelde bu ek fren lambası camın alt kısmına yatay bir şerit olarak yerleştirilmiş durumda. Makyaj öncesinde ise bu lamba spoylere gömülüydü ancak Hyundai bu hacimli parçayı kaldırarak arka tasarımı daha sade bir görünüme kavuşturmuş.

Ön tasarımın, tanıtılan makyajlı Ioniq 6 N Line modelinden bile daha agresif olması bekleniyor. Yeni dövme alaşımlı jantlar, daha alçak sürüş yüksekliği, daha geniş duruş ve Ioniq 5 N’de gördüğümüz donanımsal yükseltmelere benzer birçok özellik bu modelde de olacak.

Tam Boyutta Gör Ioniq 6 N’in, crossover kardeşi Ioniq 5 N kadar güçlü olmaması için hiçbir neden yok. En az 641 beygir gücü ve 740 Nm tork üretmesi bekleniyor. Bu da 0’dan 100 km/s hıza 3 saniye civarında ulaşabileceği anlamına geliyor. Ioniq 5 N bu sprinti 3.4 saniyede tamamlıyor, ancak sedanın daha hafif olması sayesinde bu süreden biraz daha hızlı olması mümkün.

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Hyundai, verimlilikten çok performansa öncelik verdiği için menzilin, standart Ioniq 6’ya göre daha kısa olması muhtemel. Ancak sedan gövdenin daha alçak ve aerodinamik yapısı, Ioniq 5 N’in sunduğu yaklaşık 448 km'lik menzile göre bir avantaj sağlayabilir. Tabii bu tahmin, Ioniq 6 N’in de 84 kWsa’lik batarya paketiyle geleceği varsayımı üzerine yapılıyor.

Önümüzdeki ay tanıtılan yeni Hyundai Ioniq 6 N'in 65 bin dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Yeni Hyundai Ioniq 6 N temmuz ayında tanıtılacak

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