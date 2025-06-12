Yeni Hyundai Ioniq 6 N temmuz ayında tanıtılacak

2026 model standart Ioniq 6’ya kıyasla N versiyonunda büyük bir arka kanat ve arka camın üst kısmına yerleştirilmiş trapez şekilli üçüncü fren lambası bulunuyor. Standart modelde bu ek fren lambası camın alt kısmına yatay bir şerit olarak yerleştirilmiş durumda. Makyaj öncesinde ise bu lamba spoylere gömülüydü ancak Hyundai bu hacimli parçayı kaldırarak arka tasarımı daha sade bir görünüme kavuşturmuş.
Ön tasarımın, tanıtılan makyajlı Ioniq 6 N Line modelinden bile daha agresif olması bekleniyor. Yeni dövme alaşımlı jantlar, daha alçak sürüş yüksekliği, daha geniş duruş ve Ioniq 5 N’de gördüğümüz donanımsal yükseltmelere benzer birçok özellik bu modelde de olacak.
Hyundai, verimlilikten çok performansa öncelik verdiği için menzilin, standart Ioniq 6’ya göre daha kısa olması muhtemel. Ancak sedan gövdenin daha alçak ve aerodinamik yapısı, Ioniq 5 N’in sunduğu yaklaşık 448 km'lik menzile göre bir avantaj sağlayabilir. Tabii bu tahmin, Ioniq 6 N’in de 84 kWsa’lik batarya paketiyle geleceği varsayımı üzerine yapılıyor.
Önümüzdeki ay tanıtılan yeni Hyundai Ioniq 6 N'in 65 bin dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
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